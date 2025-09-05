El Teatro Principal de Alicante bate de nuevo su récord de espectadores y trae 'Mamma Mia!' para aplastarlo de nuevo

El Teatro Principal de Alicante bate de nuevo récord de asistencia. En 2024 pasaron más de 108.000 espectadores en el que ha sido su mejor año en la historia. Ahora presenta la programación para la nueva temporada y la estrella es Mamma Mia!, un musical que amplía en dos semanas las tres ya previstas por la gran acogida en la preventa.

"Terminamos el 2023 con más de 100.000, un 18,42 % más que en 2022", señala orgullosa la subdirectora María Dolores Padilla. "Este 2024 superamos los 108.000, un 7 % más, con lo que estamos muy, muy contentos", recalca.

Padilla ahí valora que la cifra "es una señal de que la gente viene". "Y este 2025 va bien", avanza sin dar más detalles a la espera de los confirmados en la junta del teatro.

Junto a ella, Ana Ponsoda, directora regional de Alicante Centro en Banco Sabadell, comparte también el estar "muy contentos" y añade que es el fruto de "una buena gestión". Un criterio que comparte Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura, porque "consolida una trayectoria".

El avance de la programación también ha permitido repasar el estado del largo proceso para conseguir las muy deseadas reformas. En agosto el Ayuntamiento anunció la licitación y se está esperando a que esta se resuelva. Padilla se muestra optimista al respecto, pero no da fechas. Lo que sí bromea es que "cuando cambiemos las butacas" las cifras de asistencia serán más altas.

Ana Ponsoda pone en valor que es una programación "muy buena para llegar a una diversidad tan amplia de público". "Creemos que la cultura es motor de desarrollo y por eso lo apoyamos porque deja Alicante como un referente", añade.

El público joven

La entidad, inmersa en el también largo proceso de opa del BBVA, destaca que su participación en el Principal es una prueba de "nuestro compromiso con la ciudad y la cultura que tanto nos inspira".

Tébar, que representa a la Generalitat como tercera propietaria del espacio, valora que es "una programación que acerca el teatro a los más jóvenes, que es el público del futuro".

La programación presentada hasta el 22 de febrero incluye 64 espectáculos. Entre ellos, están incluidos los nueve del Festival Internacional de Teatro Clásico que se celebra ahora en septiembre y la gala de los premios Estruch del 20 de octubre.

Bebés y prestigio

Es un programa en el que están todas las modalidades y con teatro y dos grandes musicales como protagonistas. "Con las mejores producciones y estrenos nacionales que posicionan al Principal en el escenario estatal", presume la subdirectora.

Entre la larga lista de obras destacan de las 36 presentadas ahora, la nueva versión de La Barraca de Blasco Ibáñez en versión de Magüi Mira que tendrá a ocho actores para conmocionar con una trágica historia, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, con Ana Torrent y Aura Garrido, y Juan Echanove y Joaquín Climent que traerán Esencia dirigidos por Eduardo Velasco.

Padilla resalta en ese afán de ampliar público el montaje Baby Esferic, la primera vez que permitirán la entrada de bebés a partir de seis meses. Es un espectáculo que se representará en el escenario, es sin texto, y con tres funciones disponibles desde cinco euros.

En este adelanto de temporada hay una cita que brilla en particular, Mamma Mia!. Esta es la tercera vez que pasarán por Alicante y lo harán por cinco semanas, del 20 de enero al 22 de febrero, con 38 funciones. La preventa ha sido tan buena que por eso se ampliaron dos semanas más. Como recuerda la subdirectora, en las dos ocasiones anteriores también agotaron localidades.

Y aunque parece que la Navidad queda lejos, la subdirectora recuerda que están disponibles los abonos y las tarjetas regalo, que lanzaron para poder compartir en fechas especiales. "Muchísimos clientes nos la piden, son de 50 o 100 euros y no se pierde ningún euro porque se puede ir hasta agotar".