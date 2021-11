¿Está la Dama más cerca de Elche? Dimite la directora general contraria a su cesión

La Dama de Elche, en disputa permanente, ya se ha cobrado su primera víctima, la de la máxima responsable de la conservación del patrimonio nacional. Dolores Jiménez-Blanco dimitirá a finales de este año de su cargo como Directora General de Bellas Artes, 15 meses después de su nombramiento por el anterior ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes.

Según avanzó eldiario.es este martes por la tarde, su salida obedece a las discrepancias -por otro lado negadas por el ministerio- que mantiene con el actual ministro Miquel Iceta sobre el posible traslado de piezas de renombre del Museo Arqueológico Nacional (MAN), ubicado en Madrid, a otras comunidades autónomas.

La presión que está realizando Elche y la Comunidad Valenciana para que la Dama vuelva a la ciudad el año que viene, coincidiendo con el 125 aniversario de su hallazgo, en una visita temporal, contradice los informes técnicos, que abogan por su conservación en la capital de España. Y Jiménez-Blanco no estaba dispuesta a pasar por ese aro, o por otros, como la Dama de Baza, la Ley Flavia Malacitana (cinco placas de bronce de época romana) o los Toros de Costix, tres piezas de bronce de la cultura talayótica que fueron encontradas en 1895 en esta pequeña localidad de Mallorca.

A esta salida se suma las declaraciones del propio director del MAN, Andrés Carretero Pérez, quien el pasado sábado insistió en una entrevista a El País en su negativa a que el ministerio, para el que él trabaja, dé luz verde al traslado de las representativas. "No podemos deshacer la historia, ir hacia atrás. Esas piezas están aquí por unos motivos concretos, por unos contextos históricos determinados. Es necesario que un museo nacional tenga una representación global del conjunto del Estado", respondió.

A su juicio, "que el alcalde de turno piense que teniendo tal objeto en su pueblo ya soluciona los problemas del municipio y que el turismo va a ir a raudales a verlo es un planteamiento bastante inocente", señaló en alusión directa al primer edil de Elche, el socialista Carlos González y a los anteriores alcaldes ilicitanos que han mostrado la misma postura.

Las afirmaciones de Carretero no son nuevas, ya apuntó en Radio Club Tenerife-Cadena Ser en septiembre de este año que no contempla la cesión temporal de la Dama puesto que ya se hizo recientemente, en 2006. Lo que sí que parecen recientes son las pretensiones del ministro Iceta, cuyo equipo está encargado de revisar el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio de 1985, promovida por Uribes y rechazada por las autonomías que no quieren perder competencias a la hora de captar nuevas piezas para sus museos.

Una reunión que no llega

Mientras tanto, la ciudad de Elche sigue trabajando para que en el año 2022 esté en sus instalaciones el busto ibérico. Para ello, ya ha reservado un millón de euros de su presupuesto municipal para sufragar el traslado, el seguro y la seguridad del recinto con la intención de que venga durante un año.

Pero aún falta el visto bueno de Iceta. En ello está trabajando el consistorio, cuyo alcalde González anunció una reunión con el ministro para septiembre y octubre y estamos a mediados de noviembre y se sigue sin producir.

"Este Ayuntamiento está trabajando con rigor y seriedad en la consecución de este objetivo con la finalidad de, por una parte, dar satisfacción a ese anhelo colectivo de los ilicitanos y por otra, de utilizarla como palanca para el impulso de la actividad turística y por tanto, para la recuperación económica y del empleo”, señaló el regidor socialista en el reivindicativo acto del 124 aniversario del hallazgo el pasado sábado.

Próximamente se sabrá quién gana la partida de este pulso entre administraciones y si 2022 será el año de la Dama, como se dice en Elche, o será otro año donde poder verla en Madrid.

