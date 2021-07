Cien años del desastre de Annual: los alicantinos siguen sin saber cuántos cayeron en combate

El llamado desastre de Annual fue el principio de una serie de acontecimientos que cambiaron la historia de España a principios del siglo XX. Transcurridos cien años de este conflicto con Marruecos, el escritor Gerardo Muñoz repasa sus claves y cómo afectó a Alicante.

"Hay generaciones, sobre todo las más jóvenes, que no han oído hablar del desastre de Annual y que la guerra con Marruecos les suena a las cruzadas", cuenta Muñoz. Para tratar de que haya un mayor conocimiento ha escrito El desastre de Annual, que presenta este jueves en la librería 80 Mundos.

Y será justamente cien años después de que un 22 de julio "conmocionara a España en todos los sentidos". Tanto es así que, como describe, "se sucedieron varias crisis políticas y sociales, porque muchos mozos cayeron allí o fueron presos, y económicamente también tuvo su coste".

La perspectiva del tiempo también nos sitúa este conflicto como el "prólogo de la caída de la monarquía, antes la proclamación de la dictadura, luego la república, y finalmente la guerra civil. Todo está relacionado".

Campoamor y Benalúa

El impacto social que tuvo aquello quedó marcado en las ciudades con un callejero en el que se recuerda a quienes participaron aquellos días. "En Campoamor hay unas seis o siete calles", apunta Muñoz. Una presencia que también se mantiene en el barrio de Benalúa donde estaba el cuartel del que salieron muchos alicantinos que acabarían muriendo en el norte de África.

El escritor, perteneciente al Consell Valencià de Cultura, apunta que su voluntad al preparar este libro es ir más allá de los nombres que aún se mantienen en el callejero. "También murieron muchos soldados que no tienen calles, se recuerda a los generales pero no a los soldados", cuenta. Y por eso su objetivo era "recordar la memoria del joven de reemplazo o voluntario".

Dinero o ejército

¿Voluntarios para ir a una batalla en África? Sí, como explica Muñoz, los había. "Algunos", puntualiza, porque "la mayoría eran los jóvenes de familias humildes. Los que podían pagar una compensación económica no iban. Y eso caló mucho en toda la sociedad".

En el desastre de Annual fallecieron unos once mil quinientos miembros del ejército español. Una cifra estimativa que demuestra la falta de datos al manejar partes fundamentales de la historia reciente. "No he podido averiguar cuántos alicantinos murieron", lamenta.

Eso le hace valorar el trabajo en el Archivo Intermedio Militar de Melilla, "trabajada durante años por historiadores de allí", y que con datos del Registro y del cementerio le ha permitido reunir información de los cientos de alicantinos que fueron. De ahí que demande un mayor esfuerzo y apoyo los archivos que custodian documentos, de los que al final "no se sabe todo lo que tienen".

Sigue los temas que te interesan