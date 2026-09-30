Los bomberos del Consorcio Provincial, en una imagen de archivo. Consorcio de Bomberos de Alicante

Un incendio de madrugada calcina una vivienda y causa varias intoxicaciones entre los vecinos en Benidorm

Un incendio producido durante esta madrugada calcina una vivienda y obliga a desalojar a vecinos, varios de ellos con intoxicación por humo, en un bloque de pisos de Benidorm.

El fuego se produjo a las 03:56 h en una novena altura de un edificio de 16 plantas de la avenida Mediterráneo.

Los esfuerzos de los bomberos se centraron tanto en sofocar el incendio como en evitar su propagación por el edificio y evacuar a algunos vecinos de las plantas más cercanas al incendio.

El fuego afectó a la vivienda en sí, dejándola totalmente calcinada, pero se logró evitar su propagación.

La intervención finalizó a las 8:40 h y todos los vecinos están de vuelta.

No constan heridos, pero sí se tuvo que atender a varios vecinos intoxicados por la gran cantidad de humo que salía de la vivienda.

En la intervención, el Consorcio Provincial de Bomberos empleó dos unidades de mando de jefatura, dos bombas urbanas pesadas, una autoescalera, un suboficial, un sargento, dos cabos y bomberos del parque de Benidorm.