Benidorm revoluciona la hostelería: la clave que reduce costes y consumo de agua en la "fábrica de la felicidad"

La ciudad de Benidorm se ha consolidado como la avanzadilla de la sostenibilidad ambiental en el sector turístico español. A punto de cumplirse diez años de la iniciativa Hostelería por el Clima, los bares y restaurantes de España sacan pecho en la capital turística de la Comunitat Valenciana de abanderar la reducción del impacto ambiental de los negocios.

El gasto en energía representa actualmente la segunda mayor partida de costes económicos para los negocios hosteleros, situándose únicamente por detrás del gasto de personal. Surgida a raíz de los Acuerdos de París de 2017 mediante la alianza entre Ecodes, Coca-Cola y Hostelería de España, la plataforma busca activar a todo el sector ante la urgencia climática.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, remarca la rotundidad con la que el municipio asume este compromiso. "Aquí no cabe la negación del cambio climático", asevera el regidor, recordando que los establecimientos hosteleros constituyen la avanzadilla de un proceso de alineación en el que debe implicarse toda la sociedad.

Pérez enfatiza asimismo la responsabilidad ética e intergeneracional de la ciudad. "No somos responsables y culpables de los anteriores, pero sí tenemos la capacidad de dejar un planeta mejor", sostiene, reivindicando la vigencia del modelo urbano de Benidorm diseñado hace siete décadas para "consumir poco suelo y arañar algo de cielo".

Por su parte, el catedrático Jorge Olcina pone de relieve la transformación estructural del destino turístico. "Benidorm se ha transformado en un ejemplo a seguir con dos vías muy concretas: la sostenibilidad y la inteligencia, y se ha convertido en pionera en Europa", afirma Olcina, destacando que el municipio cuenta desde hace cinco años con un plan pionero de adaptación al cambio climático.

Olcina recalca además el liderazgo tecnológico del municipio en la conservación de recursos hídricos. La localidad ostenta la gestión de agua más eficiente de toda Europa al minimizar al máximo las pérdidas en red. "Hay que creerse dónde estamos, conocer el territorio y tomar las medidas necesarias", añade el catedrático.

En esta misma línea, la concejala Mónica Gómez resalta que, a pesar del aumento continuado de residentes y visitantes, el consumo global de agua en la ciudad es inferior al registrado hace 25 años en alianza con su socio tecnológico Veolia. Gómez subraya también el ahorro del 70 % en iluminación mediante la compra de energía verde certificada y la instalación de paneles solares municipales: "La sostenibilidad no se queda solo en un papel, se hace realidad".

Desde la coordinación de Hostelería por el Clima, Ana Mastral detalla los hallazgos del observatorio sectorial. "Somos los que más huella de carbono hacemos de la hostelería y la mayor huella es la electricidad", advierte Mastral, priorizando las intervenciones sobre el modelo energético.

Mastral anima a la planta hostelera local a liderar el cambio a escala nacional. "Benidorm está en el camino y sois una referencia en el turismo nacional; me gustaría que fuerais prescriptores a nivel nacional", manifiesta. Para facilitar la transición, menciona alianzas de financiación tecnológica con BBVA y el suministro con Contigo Energía, "la primera comercializadora cien por cien renovable en España".

Lo local, por encima

La responsable de este proyecto defiende que la apuesta por el suministro local debe primar incluso sobre los márgenes financieros inmediatos. "Trabajar con el proveedor local evita el transporte y el sobreembalaje", asegura, aconsejando también la implantación de medidas sencillas y efectivas como la iluminación led o los detectores de presencia.

Desde Coca-Cola en la Comunitat Valenciana, su jefe de comunicación, Fernando Álvarez, recuerda que la hostelería representa el 6,5 % del PIB español y llega al cien por cien de los consumidores. "Pensamos que podíamos actuar para ser un catalizador del cambio en la hostelería", señala Álvarez respecto al inicio del proyecto.

Álvarez cifra en 370.000 las acciones sostenibles logradas por los 21.000 locales adheridos en todo el país. La gestión eficiente del agua, la electricidad y los excedentes genera un ahorro indispensable "dados los estrechos márgenes con que trabaja la hostelería".

Durante la jornada, moderada por el periodista Denis Rodríguez, se proyectó como caso de éxito el restaurante La Finca en Elche, dirigido por la chef Michelin Susi Díaz. La cocinera defiende la tradición heredada de su abuela de adquirir únicamente productos de temporada y de máxima cercanía.

Su hijo, Chema, expone las medidas concretas aplicadas en el local: contratación de energía 100 % renovable, instalación fotovoltaica, recogida del agua de lluvia e instalación de una depuradora propia para reutilizar el agua consumida en el establecimiento.

El encuentro ha concluido valorando la función social de los bares y restaurantes. "Somos la fábrica de la felicidad y los bares son fundamentales para la sociedad", se sintetiza durante las intervenciones, concluyendo con una llamada a la acción conjunta: "Benidorm está de moda, pero hay que mantenerlo y la colaboración es fundamental".