James, el descuartizador del bosque que tenía a Benidorm en su 'zona de muerte': condenado a cadena perpetua en Inglaterra

Montaje con James Desborough e imágenes aportadas como prueba por la policía británica. Jorge Verdú Policía de Devon y Cornwall

Esta semana la Justicia británica condenó a cadena perpetua a uno de sus criminales más sanguinarios de los últimos tiempos: James Desborough, de 40 años, el fan de la serie Dexter que descuartizó a dos hombres en su cabaña en un bosque y estranguló a su compañero de celda en 2025. La investigación ha sacado a la luz perturbadoras pruebas de los crímenes, y una apunta directamente a Benidorm.

La sentencia fue dictada el 29 de julio mientras Desborough ya cumplía otra condena de prisión por haber estrangulado a su compañero de celda mientras permanecía en prisión preventiva por este mismo caso.

El hombre acabó con la vida de Claudio Aquilino, de 57 años, y Daniel Coleman, de 43, antes de quemar y ocultar sus restos en un bosque de Sticker, en el condado inglés de Cornualles.

El juez del caso afirmó que Desborough "es capaz de matar con una violencia extrema y sin ningún remordimiento por sus actos" y subrayó que se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de ambas víctimas, dos hombres sin hogar que confiaban en él como amigo, para invitarlos a su terreno y asesinarlos, según ha informado la Policía de Devon y Cornwall en un comunicado.

Tras los asesinatos, utilizó el dinero de ambos hombres e intentó crear falsas pistas para hacer creer a los investigadores que seguían vivos, lo que resultó en una operación de enorme complejidad.

La cabaña donde se cometieron los crímenes. Policía de Devon y Cornwall

La conexión con Alicante reside en una de las pruebas más llamativas presentadas durante el juicio. Durante el registro de la cabaña donde vivía James Desborough, los investigadores hallaron un mapa manuscrito denominado "Kill Zone" ("Zona de muerte"), acompañado de la expresión "Operational Spheres" ("Esferas operativas").

El esquema situaba Sticker Woods, el bosque donde ocultó los restos de sus víctimas, en el centro de una serie de círculos concéntricos y señalaba únicamente dos referencias geográficas en el exterior, junto a la llamada zona de muerte: Londres y Benidorm.

Junto al mapa, los investigadores encontraron una "Bug Out List", una lista de preparativos para huir, pues Desborough estaba organizando su salida del Reino Unido antes de ser detenido.

Notas manuscritas del asesino donde aparece Benidorm en la "Zona de muerte" (arriba de la imagen). Policía de Devon y Cornwall

Si bien las autoridades británicas no han aclarado el significado de la referencia alicantina entre sus notas, las pruebas que demuestran que el descuartizador planeaba una huida sitúan a Benidorm como un potencial destino del homicida. O lo que es peor, como un lugar dentro de su esfera operativa para continuar con sus matanzas.

La provincia es un destino habitual para criminales británicos que buscan pasar desapercibidos entre la gran comunidad de expatriados. Pero lo más llamativo es que no es la primera vez que el nombre de Alicante aparece vinculado a un descuartizador.

En marzo de 2025, este diario publicó el caso de Marcin Majerkiewicz, un polaco de 42 años que asesinó, descuartizó y esparció por todo Mánchester el cuerpo de su compañero de piso, de 67 años, y que estuvo buscando viviendas en Alicante para preparar su fuga antes de ser arrestado por sus crímenes.

El descuartizador del bosque

La investigación comenzó cuando Daniel Coleman fue denunciado como desaparecido el 17 de junio de 2025. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la cabaña aislada de Desborough, donde descubrieron que estaba utilizando la tarjeta bancaria de Daniel, según ha indicado la Policía de Devon y Cornwall.

Posteriormente apareció también la tarjeta bancaria de Claudio escondida en el tejado de la cabaña. Poco después se localizó una tumba poco profunda con restos humanos que resultaron pertenecer a Daniel, mientras que los restos de Claudio fueron encontrados en un arroyo cercano.

Un hacha usada para descuartizar a sus víctimas. Policía de Devon y Cornwall

Uno de los detalles más perturbadores es que un biólogo forense declaró que el acusado le comentó durante las búsquedas que disfrutaba especialmente de las escenas de descuartizamiento de la serie Dexter.

La búsqueda de los restos se prolongó durante casi cinco meses. La operación cubrió cinco kilómetros cuadrados de bosque y cursos de agua, movilizó más de un millar de despliegues policiales y acumuló cerca de 200.000 horas de trabajo. Los equipos cribaron manualmente el terreno y desviaron incluso un arroyo para examinar su lecho centímetro a centímetro.

Gracias a este trabajo se recuperaron más de 1.900 fragmentos óseos calcinados, algunos de ellos tan pequeños que fue necesario tamizar grava y sedimentos con una precisión de apenas dos milímetros.

El tercer crimen llegó mientras esperaba el juicio por estos asesinatos, en septiembre de 2025, cuando acabó con la vida de su compañero de celda, Steven Kempster, de 65 años, porque le molestaban sus ronquidos. Con esta sentencia, el triple homicida pasará el resto de su vida entre rejas.