Un incendio en un campo de Benidorm genera una enorme columna de humo y moviliza a 5 dotaciones y un helicóptero

Las llamas se han originado en la avenida de la Comunidad Valenciana y ha provocado una humareda visible desde toda la ciudad.

Un incendio producido sobre las 17:00 horas en Benidorm ha cubierto el cielo de la ciudad con una inmensa columna de humo.

El fuego ha comenzado en un campo de la avenida Comunidad Valenciana, detrás de la discoteca Tropical, por motivos que por el momento se desconocen, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos a este diario.

Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones del cuerpo provincial y un helicóptero de dirección de incendios.

La gran humareda provocada por las llamas es visible desde cualquier punto de la ciudad y las imágenes de la cortina de humo generada han comenzado a circular en redes sociales por vecinos y turistas sorprendidos por la magnitud de la columna que ha generado el incendio.

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