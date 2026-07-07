Las libretas del hombre fuerte de Óscar Puente para "recuperar Benidorm" al PSOE: "Tiene que tener tasa turística"

Las libretas son el símbolo de arranque de la campaña por las primarias de Benidorm para los socialistas. Pere Rostoll, el 'hombre fuerte' del ministro Óscar Puente, da la cara con ellas para conquistar la alcaldía a Toni Pérez y el Partido Popular. Y en sus primeros mensajes ya apuesta por una tasa turística citando la "tasa a los ricos, a los que ganan mucho".

La primera de ellas la ha presentado a través de sus redes sociales y, según explica, viene del Parlamento Europeo con el lema en portada de 'Tax the rich'. "Una de las grandes señas de identidad de la socialdemocracia es cómo redistribuimos la riqueza para la igualdad de oportunidades", razona.

En ella es donde recogerá las propuestas en torno a ese concepto. Y el primero de ellos es la tasa turística. "Benidorm tiene que tenerla porque los vecinos no pueden ser los paganos de la mala gestión de Toni Pérez y del PP", indica. Y ahí hace referencia a la multa histórica de 350 millones de euros que se extendería "en los próximos 50 años" y con intereses hasta los 570 millones.

Rostoll puntualiza rápidamente en el vídeo que ese nuevo impuesto "la van a pagar los turistas que vengan que consumen recursos de la ciudad" y "eso no puede ser un castigo" porque "los que vengan, que queremos que nos sigan visitando, tengan una ciudad mejor".

Una libreta verde sería para la limpieza de la ciudad, otra blanca para Sanidad, una morada para la igualdad son los colores u otra amarilla para la proximidad son los ejemplos con los que ha empezado su campaña. La roja fue la primera con la que se presentó en la asamblea local la semana pasada.

El actual director de comunicación del Ministerio de Transportes y mano derecha de Óscar Puente, asegura a EL ESPAÑOL que la ciudad "necesita un cambio que es razonable y es necesario" para salir de la que define como parálisis actual.

Y la causa de ello es el foco de sus críticas: el Partido Popular y el actual alcalde, Toni Pérez. Para Rostoll, Benidorm sufre "la inercia del proyecto" y requiere, de manera urgente, una transformación que sea "completa y total", tanto en las políticas de zona como en las personas que lideran el municipio.

Su objetivo es "recuperar la ciudad" para que los vecinos vuelvan a ser "protagonistas de la vida diaria" y logren vivir mejor. Rostoll considera que este paso es un movimiento que "necesitaba la agrupación y lo que necesitaba el partido" en este momento.

Respecto a su actual responsabilidad en Madrid junto al ministro Óscar Puente, Rostoll reconoce que el trabajo es intenso, pero subraya que su compromiso con la política local es ahora su mayor motivación. "En este momento, mi prioridad total y absoluta es el cambio político en Benidorm", ha afirmado tajantemente, descartando cualquier otra distracción en su agenda.

Frente a la posibilidad de liderar la oposición tras enfrentarse en primarias al diputado en Les Corts Mario Villar, Rostoll se muestra ambicioso y enfocado exclusivamente en la victoria electoral. "No iré a la oposición, iré a ganar; no estoy pensando en estar en la oposición", ha sentenciado, dejando claro que su meta es "gobernar la ciudad" a partir del próximo año.

El candidato también se ha referido a su pasado profesional como periodista y su etapa en el gobierno de Ximo Puig. Rostoll confía en que su trayectoria no suponga un obstáculo: "Cada uno en algún momento ha hecho su tarea y no creo que esto deba afectar en nada".

Finalmente, Rostoll se ha mostrado muy ilusionado y "comboiat" (entusiasmado) con este nuevo reto político. Asegura que esta decisión es fruto de una reflexión que comenzó a madurar hace años, cuando se rumoreó que se presentaría en 2023, y que ahora se materializa con la mirada puesta en las elecciones de 2027. "El momento es ahora para trasladar el proyecto", concluye mientras espera la definición del calendario oficial del proceso de primarias.