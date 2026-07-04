El parque de atracciones con un péndulo gigante único en España: gira a 90 km/h a una altura de 35 metros

La reapertura de Terra Mítica este verano supone también el regreso de una de las atracciones más extremas de España, un gigantesco péndulo capaz de alcanzar los 90 kilómetros por hora mientras eleva a sus pasajeros hasta los 35 metros de altura.

Con la nueva temporada, el complejo vuelve a poner en funcionamiento esta atracción, convertida desde hace años en uno de los grandes reclamos para los aficionados a las emociones fuertes.

Inaugurada el 19 de noviembre de 2004, Synkope fue fabricada por la firma neerlandesa Mondial Rides y pertenece al modelo Revolution, uno de los diseños más espectaculares de este tipo de atracciones.

Su estructura permite transportar hasta 40 personas en cada ciclo, que experimentan una combinación de velocidad, altura y fuerza centrífuga difícil de encontrar en otros parques temáticos españoles y europeos.

Lo que diferencia a Synkope de otros péndulos gigantes es la posición de los viajeros. Los asientos están orientados hacia el exterior, de modo que durante el recorrido los usuarios tienen la sensación de precipitarse hacia el suelo cuando el brazo desciende a toda velocidad y, apenas unos segundos después, de quedar suspendidos en el aire al alcanzar el punto más alto del balanceo.

La atracción alcanza los 35 metros de altura y llega a rozar los 90 kilómetros por hora, generando una intensa sensación de ingravidez en cada oscilación.

Desde Terra Mítica definen Synkope como una propuesta dirigida a quienes buscan emociones intensas, invitando a los visitantes a enfrentarse al reto del péndulo gigante.

El propio recorrido convierte cada viaje en una experiencia diferente. Al mirar constantemente hacia el exterior, la percepción del movimiento cambia por completo respecto a otras atracciones similares, haciendo que el horizonte desaparezca y que el suelo parezca acercarse a gran velocidad antes de elevarse nuevamente hacia el cielo, dando una sensación de alivio tras segundos en los que los pasajeros parecen rozar el suelo con los pies.

El Synkope es ya un icono del parque junto a otras atracciones emblemáticas. Para los amantes de las emociones fuertes, el parque sigue ofreciendo sus estructuras más audaces, como "Titánide", "Inferno" o "Las Cataratas del Nilo", que se complementan con espacios de relax y zonas de agua diseñadas para combatir las temperaturas de la costa alicantina.

El protagonismo de esta nueva temporada recae con fuerza en el ámbito de los espectáculos, que vuelven a posicionarse como el eje vertebrador de la visita al parque.