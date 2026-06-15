Undersea Festival se afianza en Benidorm tras una edición histórica cercana al lleno total

Undersea Festival ha dado este fin de semana un paso firme en su consolidación como uno de los eventos experienciales más destacados del panorama nacional. Su segunda edición, celebrada el sábado 13 de junio en Terra Mítica Benidorm, congregó a miles de asistentes en una jornada maratoniana de música, ocio y espectáculos que prácticamente colgó el cartel de completo, superando incluso las cifras de su debut en 2025.

Tras el éxito inicial inspirado en Atlantis, el festival apostó este año por una nueva narrativa bajo el concepto “Los Reinos de Pandora”. Esta propuesta, de estética apocalíptica, transformó Iberia Park en un entorno totalmente inmersivo donde el agua, la escenografía y la música convivieron durante toda la experiencia.

Desde primeras horas, más de mil personas aguardaban la apertura de puertas para participar en uno de los rituales más característicos del festival: paella y cerveza como bienvenida. Una iniciativa pensada para fomentar la convivencia desde el inicio y rendir homenaje a la cultura gastronómica local.

El Main Stage volvió a ser uno de los grandes focos de atención. Con una estructura de 16 metros de altura, cinco torres y un despliegue tecnológico basado en videomapping, el escenario, diseñado por Insuperables Team Show, se integró junto a la piscina central, convirtiendo el espacio acuático en una auténtica pista de baile y reforzando el sello del festival como referente acuático.

A lo largo del día se fueron activando progresivamente los ocho escenarios del recinto. Entre ellos destacaron propuestas como la pool party electrónica de Warhol, Ocean White con sus éxitos de los 2010, o Alonis Barrakus, que trasladó el espíritu de las fiestas tradicionales al recinto con música de barraca y actuaciones en directo.

También sobresalió Pitote Club, ubicado en el Arco del Triunfo de Roma de Terra Mítica, transformado mediante tecnología de láser y videomapping. Junto a este espacio, otros como Remembers of Alonis, Grüvers x Private Techno o Indie Stage completaron una oferta musical amplia y variada.

Uno de los elementos más valorados por el público fue precisamente esa diversidad. La distribución permitía pasar fácilmente de un estilo a otro, abarcando géneros como reggaeton, indie, remember, techno o tech house, todo ello en zonas tematizadas con espacios de descanso y sombra pensados para la comodidad.

La oferta gastronómica también jugó un papel importante, con opciones que iban desde hamburguesas y cocina griega hasta propuestas asiáticas, tex-mex o hot dogs. A ello se sumaron servicios como duchas, asistencia médica, múltiples barras, zonas de restauración y una pool bar dentro de la piscina.

Más allá de la música, el festival volvió a destacar por su enfoque experiencial. Cada escenario contaba con su propia identidad artística, incluyendo performances, ambientación temática y espectáculos visuales, permitiendo a cada asistente vivir una experiencia personalizada.

Un evento en plena expansión

Esta segunda edición ha reflejado el crecimiento del festival. Aunque mantiene un fuerte vínculo con el público alicantino, cerca del 30% de los asistentes procedieron de fuera de la provincia, reforzando su proyección a nivel nacional.

La ubicación en Benidorm sigue siendo clave en su éxito. La capacidad hotelera, la oferta de servicios y el atractivo turístico de la ciudad favorecen que muchos asistentes prolonguen su estancia, generando un impacto positivo en el destino.

El festival se desarrolló de forma independiente al funcionamiento habitual de Terra Mítica, con accesos diferenciados para garantizar una experiencia óptima tanto para visitantes del parque como para asistentes al evento.

Tras 14 horas de actividad ininterrumpida, el festival concluyó a las 02:00 de la madrugada, reafirmando su crecimiento y posicionándose como una de las propuestas más originales del calendario nacional.

Con una identidad marcada por la tematización, el agua y la experiencia del público, Undersea Festival continúa evolucionando hacia un modelo propio que apunta a seguir creciendo en próximas ediciones.

Confirmada la edición de 2027

Tras el éxito de este año, la organización ya trabaja en la tercera edición, prevista para 2027. Próximamente se anunciarán las primeras novedades, así como la apertura de venta de entradas a través de los canales oficiales.

De este modo, Undersea Festival sigue afianzando su posición como uno de los eventos experienciales más singulares del panorama nacional.