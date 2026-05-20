Benidorm construye el coloso de 230 metros que quiere destronar a Varsovia como líder europeo

Benidorm se prepara para elevar su perfil arquitectónico hasta el cielo europeo con un proyecto que aspira a destronar a Varsovia en la carrera por el rascacielos residencial más alto del continente.

La ciudad alicantina avanza en la construcción de la TM Tower, un edificio de 230 metros que ya se posiciona como nuevo referente vertical en Europa.

El proyecto, impulsado por la compañía alicantina TM Grupo Inmobiliario, ha alcanzado un nuevo hito con la finalización del forjado de la planta baja, momento clave que marca el inicio de su crecimiento en altura frente al skyline de Benidorm.

Un nuevo gigante

La TM Tower se está levantando frente a la playa de Poniente como el que será el edificio residencial más alto de Europa, con 230 metros y 64 plantas.

Superará así a la actual referencia continental, la Złota 44 de Varsovia, a la que aventaja en 38 metros y 12 plantas.

Con una inversión de 140 millones de euros, el proyecto no solo busca récords de altura, sino también posicionarse como uno de los desarrollos residenciales más exclusivos del mercado europeo.

Según la compañía, la acogida comercial ha sido muy sólida desde el inicio, con un 50% de las viviendas ya reservadas.

Demanda internacional

El interés por la TM Tower tiene un marcado carácter internacional. Destacan los compradores procedentes de Polonia (36,5%) y España (31,3%), que concentran cerca del 68% de las ventas. Les sigue Ucrania, con un 13,9%, junto a otros países del este de Europa.

El precio medio de adquisición se sitúa en 974.607 euros, lo que confirma el posicionamiento del proyecto dentro del segmento residencial premium en altura, orientado a inversores y compradores de alto poder adquisitivo.

La finalización de la planta baja supone el cierre de una de las fases más complejas de la obra. La cimentación ha requerido 355 pilotes de hasta 16 metros de profundidad, con 3.588 metros lineales de perforación.

En total, se han utilizado 5.319 metros cúbicos de hormigón y 245 toneladas de acero para levantar una base capaz de soportar unas 85.000 toneladas de estructura final. Una magnitud que equivale, según los datos del proyecto, a 8,5 Torres Eiffel o cerca de 200 aeronaves comerciales de gran fuselaje.

La inversión en esta fase inicial ha rondado los 2 millones de euros, y a partir de ahora el proyecto entra en su etapa más visible: el crecimiento vertical del edificio.

El desarrollo de la TM Tower, el décimo rascacielos de la compañía en Benidorm, se apoya en un modelo de integración vertical que, según la empresa, permite reducir en un 10% el tiempo de salida al mercado y acortar en un 11% los plazos de ejecución respecto a proyectos anteriores.

Este enfoque industrializado busca optimizar procesos sin renunciar a la complejidad técnica de un edificio de estas dimensiones.

Viviendas, lujo y vida en altura

El edificio contará con 260 viviendas y más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes. Entre ellas se incluyen piscinas climatizadas, espacios wellness, instalaciones deportivas, sala de cine y un sky bar panorámico en la planta 63 con observatorio astronómico.

La torre está diseñada con una estética inspirada en la forma orgánica de un coral marino, un concepto que pretende integrar arquitectura y entorno mediterráneo en un mismo lenguaje visual.

La compañía refuerza así su apuesta por la zona. "TM ha comprometido en Benidorm durante la última década una inversión de más de 400 millones de euros, transformando esta zona en un referente internacional y haciendo posible que miles de familias disfruten de una nueva vida frente al mar", señala Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

El avance de la TM Tower consolida a Benidorm como uno de los grandes laboratorios europeos de la arquitectura en altura, una ciudad que ha hecho del verticalismo su seña de identidad urbana.

El proyecto tiene también una lectura simbólica a escala continental. La Złota 44, en Varsovia, ha sido durante años uno de los grandes referentes residenciales de Europa, pero la nueva torre española aspira a tomar el relevo en ese podio.