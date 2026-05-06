La Nucía entrega las llaves de sus primeras viviendas municipales para jóvenes en la urbanización La Colina

El alcalde Bernabé Cano, segundo por la derecha, entrega las llaves de la vivienda a la primera de las parejas.

El Ayuntamiento de La Nucía ha dado un paso decisivo en su política de vivienda joven con la entrega de las llaves de los tres primeros adosados municipales de una promoción de 12 viviendas. Estos inmuebles, situados en la calle Serra Grossa, en la urbanización La Colina, están destinados exclusivamente a nucieros menores de 35 años empadronados en esta localidad de la Marina Baixa.

El proceso, que se inició el pasado mes de noviembre, ha cristalizado esta semana con la firma de las escrituras ante notario y la entrega oficial por parte del alcalde, Bernabé Cano. Según ha confirmado el consistorio a través de un comunicado, la próxima semana se hará entrega de la cuarta vivienda, continuando con un proceso que busca completar la adjudicación de los nueve inmuebles restantes a corto plazo.

Las viviendas con vistas a la bahía son adosados de dos y tres habitaciones, que cuentan con dos baños y superficies que oscilan entre los 90 y los 125 metros cuadrados. Ubicados en una zona residencial privilegiada, cuentan con piscina comunitaria y vistas panorámicas a la costa de Altea, Benidorm y Calpe. Además, las bases de adjudicación permitieron a los jóvenes optar a la adquisición de plazas de aparcamiento subterráneo, opción que ya han ejecutado dos de los primeros propietarios.

Durante el acto de entrega, Bernabé Cano ha subrayado el "compromiso real" del equipo de gobierno con la juventud: "Con estas llaves demostramos que el acceso a la vivienda es una prioridad. Queremos que los jóvenes nucieros puedan desarrollar su proyecto de vida en su municipio".

La segunda de las parejas que ha recibido este miércoles las llaves de su vivienda en La Nucia.

Y si esta es una buena noticia para los compradores de estas viviendas, el consistorio recuerda que siguen con la puesta en marcha de un proyecto de envergadura: la construcción de doscientas Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos dos años.

La tercera de las parejas de La Nucia que ha recibido este miércoles las llaves de su vivienda.

Este plan estratégico pretende ampliar significativamente la oferta de vivienda asequible en La Nucía, poniendo el foco, una vez más, en el apoyo para superar las dificultades de emancipación de los sectores más jóvenes de la población.