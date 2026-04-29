La Nucía, capital del deporte español: será la sede de la Gala Nacional en 2027

El idilio de La Nucía con el deporte de élite suma un nuevo capítulo de oro. La Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) ha anunciado oficialmente este miércoles que el municipio alicantino será la sede de la XLVI Gala Nacional del Deporte en 2027. La decisión ha sido ratificada por unanimidad durante el 62º Congreso de la asociación celebrado en Santa Susanna (Barcelona).

Con esta designación, La Nucía volverá a convertirse durante dos días de abril de 2027 en el epicentro informativo del país. El año próximo lo hará acogiendo tanto el Congreso Nacional de la Prensa Deportiva como la gran gala de entrega de premios, donde se reconocerán los méritos de los mejores deportistas y clubes de la temporada 2026.

Esta será la cuarta ocasión en la que el Pabellón Municipal Camilo Cano acoja este prestigioso evento, tras las ediciones de 2015, 2019 y 2023. La elección no es casual: la prensa deportiva vuelve a apostar por la marca de La Nucía, Ciudad del Deporte debido a la excelencia de sus instalaciones y su capacidad organizativa, que ya es un referente internacional.

"Es una promoción mediática incalculable", destacan desde el municipio a través de un comunicado. La prueba más palpable de ello es que el canal Teledeporte de Televisión Española se encargará de retransmitirlo. Y eso, como valoran desde el municipio, sirve para llevar la imagen de La Nucía a millones de hogares y consolidar su marca como destino deportivo preferente.

Aunque la gala se celebrará en 2027, el foco estará puesto en los éxitos cosechados durante este 2026. El objetivo es que los nombres más ilustres del panorama nacional desfilen por la alfombra roja nuciera. Estos galardones, que son considerados los óscar del deporte español, están pensados para reconocer el trabajo en competición de muchos de los números uno del mundo en sus especialidades que tiene el deporte español

La celebración de este evento refuerza una vez más la estrategia del municipio por atraer turismo deportivo de calidad, un motor económico que no deja de crecer en la Marina Baixa y que encuentra en la prensa especializada a su mejor aliado, como prueba además los diferentes convenios que mantienen.

A la retransmisión en directo de la gala hay que sumar el impacto de los diferentes resúmenes que sacan los medios de prensa, radio y televisión, tanto en España como en otros países. El valor de la aparición de La Nucía en este amplio despliegue durante esa semana se tasa en más de 1,5 millones de euros en equivalente publicitario, según publicaciones especializadas.