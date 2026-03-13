Cae un cartero en Alicante por robar cartas de Pokémon y Magic: intentó venderlas al dueño que las esperaba

Lo que parecía una racha de extravíos en el servicio postal de la Vila Joiosa era un plan de saqueo sistemático. La Guardia Civil ha detenido a un repartidor de 39 años que aprovechaba su puesto para desvalijar envíos de cartas coleccionables de gran valor.

Entre el material recuperado se encuentran piezas de series tan conocidas de estos juegos como Pokémon, Magic: The Gathering, Dragon Ball Super y Yu-Gi-Oh!.

La investigación se inició cuando el trabajador acusado fue a una tienda especializada para vender parte del botín. El propietario del negocio, un experto en la materia, reconoció de inmediato las cartas: eran pedidos que él mismo había realizado a países como Portugal o República Checa y que el servicio postal había dado por "perdidos".

Los denunciantes señalaron que llevaban años comprando cartas coleccionables sin haber tenido problemas con la recepción de los envíos.

Sin embargo, desde finales de octubre del pasado año comenzaron a producirse incidencias, ya que varios paquetes dejaron de llegar a sus destinatarios, lo que generó una creciente preocupación entre la comunidad de coleccionistas y jugadores de esta localidad.

Tras revisar las cámaras, se comprobó que el vendedor era el cartero que estaba encargado de su propia zona de reparto.

Tras el arresto el pasado 27 de febrero, los agentes recuperaron 185 cartas que el detenido aún conservaba. En el mercado actual de los TCG (Trading Card Games), estas piezas no son solo juegos, sino activos de inversión cuyo valor fluctúa según su rareza y estado.

Al detenido se le imputan delitos de hurto, descubrimiento de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Por ahora hay seis denuncias, pero la Guardia Civil cree que el número de coleccionistas afectados en la Marina Baixa podría ser mucho mayor.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores.