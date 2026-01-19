Muere un menor de 15 años en un accidente de moto en Villajoyosa

Una ambulancia del Samu, en una imagen de archivo.

El joven falleció en la madrugada del pasado sábado al chocarse con su vehículo en la zona del Pantano.

Un menor de edad de 15 años falleció el pasado sábado tras sufrir un accidente con su motocicleta en la localidad de Villajoyosa, en la zona del Pantano.

El aviso a emergencias se registró a las 00:05 horas del sábado 17 de enero, según informa el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU).

El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al motorista, pero no hubo respuesta.

Los especialistas médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento del menor de 15 años.