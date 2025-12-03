Talleres, encuentros navideños y el K-POP Day: Terra Natura Benidorm aumenta su oferta de ocio en el puente de diciembre
El parque benidormí ha preparado un programa especial que combina ocio familiar, divulgación ambiental y contacto responsable con la fauna.
Más información: Terra Natura refuerza su compromiso ambiental con una instalación solar fotovoltaica de 1.000 kW
Terra Natura Benidorm ha diseñado una programación especial para el próximo puente de diciembre en la que combina talleres creativos, encuentros navideños y experiencias temáticas dirigidas a todo tipo de público, con especial atención a las familias. Entre las propuestas más destacadas se encuentra el K-POP Day, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre y que se suma a la oferta habitual del parque de naturaleza y animales.
El K-POP Day incluirá la presencia del personaje Rumi, un taller de adornos navideños inspirados en el universo K-pop, sesiones de maquillaje, photocall para que los visitantes puedan llevarse una fotografía de recuerdo, karaoke y bailes, todo ello integrado en una experiencia de 45 minutos. Esta actividad pretende acercar la cultura K-pop a los asistentes a través de un formato lúdico y navideño, reforzando el carácter familiar y festivo de la programación.
El 6 de diciembre, además, se ofrecerá una versión especial K-pop de la Escuela de Hadas y Duendes, así como sesiones de tiro con arco y juegos de madera instalados en la pradera del parque multiaventura por la empresa Jocs de Fusta. La jornada se completará con un espectáculo de magia a cargo del Mag Malastruc en el anfiteatro de Asia y con la presencia de Papá Noel, que recogerá en persona las cartas de deseos de los más pequeños.
El 7 de diciembre la Escuela de Hadas y Duendes volverá a abrir sus puertas en su edición especial y Papá Noel permanecerá una jornada más en el parque para seguir recibiendo cartas y compartiendo ilusión con los niños. El ambiente navideño continuará el 8 de diciembre con una nueva sesión de entrega de cartas, prolongando así la experiencia festiva durante todo el puente.
Junto a esta programación específica, Terra Natura Benidorm mantiene su oferta habitual de experiencias complementarias orientadas a la divulgación y al conocimiento del mundo animal, como las visitas centradas en los elefantes asiáticos, en las que se explican su rutina diaria, su cuidado y las medidas de bienestar aplicadas en el parque. Estas propuestas refuerzan la misión educativa del complejo, que busca combinar ocio, aprendizaje y sensibilización ambiental en un entorno donde naturaleza, animales y fantasía se unen para proporcionar una experiencia memorable.
Terra Natura
La filosofía de Terra Natura Benidorm se apoya en la conservación activa de especies amenazadas y en la defensa de la biodiversidad como eje central de su actividad. El parque participa en programas europeos de cría y manejo de especies en peligro de extinción, trabajando con poblaciones en cautividad para mantener su variabilidad genética y favorecer futuras reintroducciones en sus hábitats naturales. Esta labor se complementa con proyectos vinculados tanto a la conservación ex situ como in situ, en colaboración con asociaciones y fundaciones especializadas que actúan en distintas regiones del mundo.
Además, Terra Natura Benidorm integra esta vocación conservacionista en su oferta de ocio y divulgación, planteando cada experiencia con animales como una oportunidad para concienciar sobre las amenazas que sufren muchas especies y la importancia de proteger los ecosistemas. A través de acciones educativas, campañas de adopción simbólica y actividades guiadas por equipos de cuidadores, biólogos y educadores, el parque busca que cada visitante entienda el valor de la diversidad biológica y cómo pequeños gestos cotidianos pueden contribuir a su salvaguarda.