Detienen a un exmilitar de Colombia acusado de huir con 850 millones de pesos en su cargo de tesorero

Exmilitar y con 850 millones de pesos. Ese es el perfil del detenido por los agentes de la Policía Nacional en Benidorm. En la capital turística de la Comunitat Valenciana termina la fuga de un hombre de 43 años perseguido por la justicia de Colombia para enfrentarse a la acusación de apropiarse ese dinero.

Las autoridades de su país habían interpuesto una orden internacional de detención en la que solicitan su extradición apenas unos días antes, el sábado 22. En ella se explica que se le perseguía por haber transferido a su cuenta bancaria los millones, aprovechando su condición de tesorero de la policía de su país.

Los agentes de la Comisaría de Benidorm son los que han recibido las pistas para establecer el dispositivo de búsqueda en menos de cinco días ha dado su fruto. Así la detención se ha producido este jueves en la ciudad.

La Policía Nacional detalla que en esa orden de detención internacional se indica que el arrestado tendrá que explicar si se habría aprovechado su cargo como tesorero de un departamento regional de la policía colombiana. La cantidad por la que se le investiga equivale a cerca de 200.000 euros, al cambio.

Estos hechos tuvieron lugar en el año 2019, y no fue hasta el mes de julio de este año 2025 cuando finalmente se dictó sentencia por los delitos cometidos, siendo condenado por las autoridades judiciales militares y policiales de Colombia a 11 años y 8 meses de prisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Las detenciones de fugitivos internacionales en la provincia de Alicante son habituales, como así lo comunica la Policía Nacional. Los perseguidos por la ley intentan aprovechar las zonas turísticas ya que en ellas se produce un mayor trasiego de personas e intentan pasar desapercibidos.

Y eso se impide gracias a la colaboración internacional que es necesaria para impedir que se aprovechen de estas estructuras en provincias como Alicante para crearse un santuario desde el que teledirigir sus redes criminales.

Enfast, la red europea de equipos de búsqueda activa de fugitivos, se encarga de ese trabajo. Creada en 2013, cuatro años después España asumió esta forma de organización que desde Madrid se coordina con todas las provincias.