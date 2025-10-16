Terra Natura refuerza su compromiso ambiental con una instalación solar fotovoltaica de 1.000 kW

Terra Natura Benidorm ha estrenado una moderna planta solar fotovoltaica con una potencia superior a 1.000 kW, diseñada para generar electricidad limpia que cubrirá parte del consumo energético diario del parque.

La inversión total supera los 700.000 euros, financiados parcialmente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por la Generalitat Valenciana.

La nueva instalación incluye 1.797 paneles solares ubicados en una superficie total de 4.700 metros cuadrados, de los cuales 3.500 m² se sitúan en el aparcamiento y 1.200 m² en las cubiertas de varios edificios.

Con esta medida, el parque da un paso importante hacia la autosuficiencia energética y consigue reducir más de 500 toneladas de CO₂ al año, afianzando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia ambiental.

El proyecto se enmarca dentro del plan de sostenibilidad del Grupo Fuertes, corporación a la que pertenece Terra Natura, que impulsa la innovación y la gestión responsable de los recursos naturales en todas sus líneas de negocio.

“Con esta iniciativa seguimos reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente. Queremos consolidarnos como un ejemplo en conservación, educación y ocio sostenible, apostando firmemente por las energías renovables y la mejora continua”, destacó Luis Perea, director de Terra Natura y Aqua Natura Benidorm.

La ejecución técnica ha sido desarrollada por Grupotec, compañía referente en el ámbito de las energías limpias, la ingeniería y la arquitectura industrial, con amplia experiencia tanto en proyectos nacionales como internacionales.

Esta alianza entre Terra Natura Benidorm, Grupotec y la Generalitat Valenciana representa un modelo de cooperación público-privada que impulsa la transición energética en el ámbito turístico y de ocio, demostrando que es posible ofrecer propuestas innovadoras respetuosas con el planeta.