Se envía un mensaje al móvil para simular un servicio de limpieza y llevarse cinco vehículos en Benidorm

Un agente y un coche de la Policía Nacional observan Benidorm desde la playa de Poniente, en imagen de archivo.

Unos mensajes en el móvil eran la tapadera con la que un extranjero en situación irregular está acusado de sustraer cinco vehículos y maquinaria agrícola en una finca de Benidorm. En esta operación la Policía Nacional detiene a este hombre de 38 años y otras cuatro personas.

Los propietarios de la finca los encontraron a todos cuando les estaban desvalijando también numerosas herramientas de la construcción. El grupo arrestado había desencajado la puerta y roto la cadena para poder acceder a la finca.

Con el acceso libre entraron una grúa para poder llevarse los vehículos que allí estaban resguardados. Una labor para la que habían arrancado una de las cámaras de vigilancia de la finca y la puerta de una casa de aperos.

La denuncia detalla que se habían repartido los trabajos. Tres hombres estaban inspeccionando la finca, registrando las instalaciones y preparando los vehículos para cargarlos en la grúa mientras esperaban el conductor de la grúa y su acompañante, una mujer.

Los propietarios les preguntaron qué estaban haciendo allí y el conductor de la grúa se excusó diciendo que una persona, que decía ser el propietario de la finca, le había contratado para limpiar la finca y llevarse los vehículos y el resto de los enseres.

Con ese razonamiento el conductor intentaba justificar el pretendido encargo para el que había ido con su grúa para retirarlos de la finca. Una labor para la que había contratado a otras tres personas que se encargarían de realizar la limpieza.

Eso se traducía en que los propietarios se encontraron con la grúa cargada con dos vehículos que antes ya había tenido tiempo de llevarse de allí tres vehículos más. Tras revisar las instalaciones los propietarios vieron que se habían apoderado también gran cantidad de maquinaria agrícola y herramientas para la construcción.

¿Qué estaba pasando? La investigación de los agentes determina que el conductor de la grúa se había hecho pasar por propietario de la finca. Y lo había hecho enviando un mensaje al móvil desde otra línea para simular que estaba acordando la contratación.

En el mensaje, el investigado utilizó la foto de un conocido para idear una coartada más creíble que lo excusara en el caso de que lo descubrieran cometiendo el robo.

Numerosos antecedentes

Con todo eso sobre la mesa, los agentes identificaron plenamente a los cinco investigados que fueron detenidos por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza.

Durante la investigación los agentes comprobaron que el principal sospechoso, el conductor de la grúa de nacionalidad argelina, además de contar con numerosos antecedentes policiales se encontraba en situación irregular en España.

El resto de los arrestados, de nacionalidad española, también cuentan con numerosos antecedentes según indica la Policía. Todos ellos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.