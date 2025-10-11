Llaman a declarar a 7 agentes y el inspector interino de La Vila que sacó un 1.4 en el examen por no detener a un maltratador

El juzgado de Instrucción número 1 de Villajoyosa que investiga la posible comisión de un delito "de omisión del deber de perseguir delitos" por parte de la Policía Local de Villajoyosa al no detener a un supuesto maltratador reincidente ha llamado ya a declarar a siete agentes y un inspector interino que actuó como mando en aquel caso.

Como ha venido relatando este diario, las investigaciones fueron realizadas por la Guardia Civil de Villajoyosa después de que una mujer de ascendencia eslava (N.B.) denunciara a su pareja (V.K.) por "violencia doméstica, amenazas y tenencia de un arma".

Según ha podido saber este diario, el mando de aquella operación que ahora salpica a siete agentes es J.J.L.D., nombrado como "interino" por el alcalde Marcos Zaragoza (PP) junto al otro inspector del municipio, después de que ambos hubieran suspendido el examen para el cargo. De hecho, la prensa ya se hizo eco de que la calificación de J.J.L.D. fue tan solo de 1.4 puntos.

Villajoyosa mantiene a su mayoría de mandos de la Policía Local como interinos, lo que está suponiendo que crezca el malestar en el seno del cuerpo al vulnerarse los principios de capacidad y mérito para acceder a esas plazas.

El caso de maltrato

La policía local acudió tras el aviso de una mujer que afirmaba estar siendo agredida ante su hija menor. A pesar de los indicios y antecedentes, los agentes no detuvieron al presunto agresor, sino que acompañaron y protegieron a la víctima, retirando provisionalmente el arma de aire comprimido que el sospechoso entregó voluntariamente. La denunciante fue posteriormente registrada como riesgo alto en el sistema VIOGEN por violencia doméstica.

A pesar de constatarse antecedentes de protección y sentencias de alejamiento desde años anteriores, la policía solo realizó consultas mínimas sobre los antecedentes sin comprobar las órdenes de protección en vigor. Finalmente, fue la Guardia Civil quien se encargó de la detención del individuo, mientras que la actuación de los agentes locales se limitó a garantizar la seguridad de la mujer y de su hija, y a poner el caso en manos de la justicia.

La causa por prevaricación

El juzgado de Instrucción 2 de Villajoyosa tramita ya nuevas citaciones judiciales en el caso de los supuestos "enchufes" en la Policía Local de Villajoyosa por la investigación del presunto delito de prevaricación administrativa contra el alcalde Marcos Zaragoza (PP) y el jefe de Recursos Humanos, en el marco de unas diligencias previas abiertas a raíz de denuncias sobre irregularidades en procesos de promoción y nombramiento interno de mandos policiales en el Ayuntamiento.

Ha fijado una fianza de 3.000 euros para las acusaciones particulares, no aceptando cantidades inferiores como solicitaba una parte personada.

Se abre plazo para que el Ministerio Fiscal y las partes se posicionen sobre el posible sobreseimiento solicitado por los investigados.

Además, se ordena recibir declaración a J.C.C. de Recursos Humanos y J.A.I. como comisario de la Policía Local, en calidad de testigos, y recabar datos del Ayuntamiento, señalando que la actual instrucción apunta directamente a Marcos Zaragoza y Francisco Pérez Buigues como investigados por posible prevaricación administrativa.