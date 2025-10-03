Diez días por delante de Oktoberfest en La Nucia: el más antiguo de España con 37 ediciones

Inauguración del 37 Oktoberfest en La Nucia, con presencia del alcalde Bernabé Cano. Ayuntamiento de La Nucía

El pasado jueves 2 de octubre, La Nucía dio el pistoletazo de salida de su 37º Oktoberfest con la tradicional “apertura del primer barril” a cargo de Gabriele Schäfer, organizadora Oktoberfest, y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Esta “Fiesta de la Cerveza” se desarrollará hasta el 12 de octubre en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, con entrada gratuita.

La gran carpa de la Oktoberfest de La Nucía acogió antes un emotivo "traspaso de poderes". Natalia Llorens, reina 2024 coronó a la nueva reina de la Oktoberfest 2025 que es Pilar Pérez. El acto contó con la presencia de la reina de les Festes d’Agost 2025 Mari Aznar Arbona y su corte de honor.

También asistieron Juan de Dios Navarro, diputado de Residentes Internacionales de la Diputación de Alicante, así como diferentes alcaldes de municipios de la Marina Baixa.

“Un año más tenemos el placer de ver la gran aceptación que tiene esta Oktoberfest, que en 2025 cumple cinco ediciones en La Nucía. Sin duda es un referente y un motivo turístico vacacional para muchos grupos que hacen coincidir sus viajes en estas fechas de Oktoberfest", aseguró el alcalde Bernabé Cano.

Para hacer balance: "El año pasado nos visitaron más de 15.000 personas, por lo que esperamos al menos repetir cifras y seguir generando ese retorno económico en La Nucía: hoteles, restauración, gasolineras, establecimientos de alojamiento…etc. Un evento que supondrá una enorme promoción para La Nucía” detalló el alcalde de La Nucía.

Más antiguo de España

Se trata del Oktoberfest más antiguo de España con 37 ediciones y la más grande de la Comunitat Valenciana. En su quinta edición en La Nucía con el sistema de reservas, se sabe la procedencia de los visitantes, ya han confirmado su presencia personas procedentes de varios países (Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania y Francia) que han organizado sus vacaciones según las fechas de la Oktoberfest y visitarán La Nucía.

Aspecto de la carpa del Oktoberfest de La Nucía el día de su inauguración. Ayuntamiento de La Nucía

Oktoberfest se ha convertido en un recurso turístico importante para el municipio. También han confirmado su presencia grupos nacionales procedentes de diferentes provincias como Murcia, Albacete, Castellón y diferentes localidades de Alicante y Valencia.

10 intensos días

La Oktoberfest se desarrolla durante diez días, del jueves 2 de octubre hasta el domingo 12 de octubre en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano. Para ello se ha montado una gran carpa de 2.200 metros cuadrados, con capacidad para más de 1.500 personas donde todos los asistentes podrán disfrutar de una auténtica “Fiesta de la Cerveza” al estilo bávaro, con música en directo. Hay una gran terraza al aire libre de 500 m2

Además de la típica cerveza alemana se puede degustar de la gastronomía típica alemana como el “Codillo”, 6 tipos de “Salchichas”, Pollos, “Choucrut”, paté de carne, ensalada de patatas, Bretzel, Berliner, panecillos, etc. También habrá opciones veganas.

Hay diferentes tipos de cerveza: rubia -Erdinger Stiftungsbräu-, de trigo -Erdinger Weissbier-, oscura –Korbinian- y cerveza sin alcohol. Así como otro tipo de bebidas y refrescos. Es un evento respetuoso con el medio ambiente y todos los platos, cubiertos y vasos serán de material reciclado, con certificado ecológico.

La animación musical del Oktoberfest de La Nucía corre a cargo del grupo de música folklórica alemana Steinsbserger, “banda de fiesta” muy premiada en Alemania, compuesta por 9 músicos.

Solo el lunes 6 de octubre se cerrará por descanso del personal. La entrada es libre y gratuita. El horario previsto del “Oktoberfest” será entre semana desde las 18 horas hasta las 00,30 de la noche.

Los sábados de 18 horas a 1 de la madrugada mientras que el domingo 5 y jueves 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana) abrirá de 12 de la mañana a 12 de la noche. El domingo 12 de octubre “Thunder Day”, fiesta del Rock & Roll, el horario especial será de 10 a 18 horas. Las reservas de mesa se pueden realizar en la web www.oktoberfestccc.com