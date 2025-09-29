La concursante de OT que ocultó su pueblo de Alicante: "Digo que soy de Benidorm porque no lo conoce ni el Tato"

La concursante alicantina de Operación Triunfo (OT) 2025 Salma de Diego ha revelado su verdadero origen en una de las clases de la academia.

La cantante se presentó como una joven de 19 años nacida en Benidorm, pero en una de las primeras clases de Imagen y Comunicación confesó que mintió.

"Quiero contar una cosa para dejar claro de dónde vengo. Soy de un pueblo muy, muy pueblo que se llama Finestrat", señaló antes su compañeros en un ejercicio.

Este municipio de La Marina Baixa cuenta con menos de 10.000 habitantes y está a tan solo 10 kilómetros de Benidorm.

La cantante admitió que, en un principio, evitó mencionarlo. "Al principio no quería decirlo porque me daba un poco de miedo, pero como la gente lo ha ido diciendo… al final digo que soy de Benidorm porque Finestrat no lo conoce ni el Tato".

Salma explicó que ha crecido entre ambas localidades, y aunque se siente orgullosa de sus raíces, reconoce que en ocasiones le daba reparo mencionarlas.

"No me apetecía porque, no sé, me daba como vergüenza… pero al final me he criado en los dos sitios", añadió.

La artista alicantina actualmente estudia en Málaga. Según contó, se presentó al casting "porque soy una persona que me esfuerzo mucho, pero pienso que si no existieran las oportunidades la magia no tendría sentido".

Para ella, OT no es solo un programa, sino un trampolín para su carrera. "Operación Triunfo para mí es una oportunidad muy tocha y un formato que me gusta mucho. Me encanta cómo los profesores enseñan y cómo cada gala se ve la evolución de los concursantes, no solo en sus voces, sino en cómo se expresan".

Salma empezó a cantar antes incluso de hablar, según dice ella misma, y su vínculo con la música ha estado presente desde niña.

"La música lo es todo. Mi vena artística viene de mis padres. He tocado piano, guitarra de forma autodidacta, ukelele…", incluso mencionó saber tocar el saxo y la armónica.

Con un estilo espontáneo y cercano, es una de las concursantes que más está dando de qué hablar en lo que va de concurso. "Soy una persona que está todo el día riéndose y haciendo coñas", indicó antes de conseguir el pase a la academia.

Más allá de los focos, Salma se define como una joven "curiosa" y con intereses variados. "Me gusta la mitología y aprender cosas distintas. La academia puede ser la oportunidad de mi vida, no necesariamente un estrellato, me basta con poder dedicarme toda la vida a la música".