La jubilada estrangulada con una aspiradora era irlandesa y habría invitado a su asesina a su casa de Benidorm

Vista exterior del apartamento del Rincón de Loix en el que se produjeron los hechos. Efe EFE

La jubilada de 66 años estrangulada el 17 de septiembre con el cable de una aspiradora era irlandesa y habría invitado a su asesina a su casa deBenidorm.

En un primer momento la Policía Nacional indicó que se trataba de una mujer del Reino Unido, pero, como informó The Olive Press y ha podido confirmar este periódico, en realidad era originaria de la ciudad irlandesa de Cork.

El diario también reveló que la víctima sería Catherine Peckham, más conocida por sus familiares y amigos como Cat.

Así, la mujer fallecida habría invitado a su presunta asesina, una mujer británica de 63 años, a pasar unas semanas en su casa del Rincón de Loix de Benidorm.

Una discusión entre ambas originó que la sospechosa cogiera el cable de la aspiradora, se lo enrollara al cuello de su amiga y acabara con su vida. Fue una tercera mujer que estaba con ellas quien dio el aviso a las autoridades.

Precintos policiales en la puerta de la vivienda donde sucedieron los hechos. Miquel Hernandis