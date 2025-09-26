La jubilada estrangulada con una aspiradora era irlandesa y habría invitado a su asesina a su casa de Benidorm
La víctima, de 66 años, era originaria de la ciudad de Cork y ha sido identificada como Catherine Peckham.
La jubilada de 66 años estrangulada el 17 de septiembre con el cable de una aspiradora era irlandesa y habría invitado a su asesina a su casa deBenidorm.
En un primer momento la Policía Nacional indicó que se trataba de una mujer del Reino Unido, pero, como informó The Olive Press y ha podido confirmar este periódico, en realidad era originaria de la ciudad irlandesa de Cork.
El diario también reveló que la víctima sería Catherine Peckham, más conocida por sus familiares y amigos como Cat.
Así, la mujer fallecida habría invitado a su presunta asesina, una mujer británica de 63 años, a pasar unas semanas en su casa del Rincón de Loix de Benidorm.
Una discusión entre ambas originó que la sospechosa cogiera el cable de la aspiradora, se lo enrollara al cuello de su amiga y acabara con su vida. Fue una tercera mujer que estaba con ellas quien dio el aviso a las autoridades.
Fuentes policiales confirman a este periódico la muerte producida por una asfixia mecánica. Por el momento, se desconoce el motivo de la discusión que provocaría la muerte de la mujer.
El cadáver fue levantado en torno a las tres de la madrugada, ya del jueves, pocas horas después del estrangulamiento. El Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm, actuando en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión de la supuesta autora de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante.
