Alumnos y padres explotan por las altas temperaturas en las aulas de Villajoyosa: "Salen de clase con mareos"

Las altas temperaturas que acompañan la vuelta al cole están provocando episodios de mareos entre alumnos por falta de ventiladores y aires acondicionados. En Villajoyosa, padres y estudiantes se han alzado para exigir medidas urgentes.

Ayer viernes se organizó una protesta en el IES Malladeta de La Vila en la que tanto los estudiantes como sus padres se vistieron de blanco para pedir que se bajen las temperaturas en los centros, que rondan los 30 grados.

Esta problemática no se limita a un solo centro. Familias de distintos IES y CEIPs de la localidad han denunciado públicamente la situación en redes sociales, y en el IES Marina Baixa también se ha convocado una protesta similar el próximo lunes.

Una madre de uno de los alumnos afectados del IES Malladeta denunció en un vídeo que en las clases "tienen las persianas bajadas y la mitad de ventanas cerradas. Hay niños que se han puesto enfermos y han tenido que salir de clase mareados. Están asfixiados".

"Los profesores tienen aulas para ellos con ventiladores y aires acondicionados en los que se sientan y están muy fresquitos, pasando del calor que están haciendo en las clases con los niños", aseguró.

E indicó que "los niños no tienen la capacidad de estudiar con el calor que hace. Por favor, manifestaos para que pongan ventiladores".

Desde el Grupo Vecinal Villajoyosa (GVV) aseguran que han recibido cientos de mensajes de afectados quejándose de las condiciones en las que han vuelto a las aulas.

El presidente de GVV, Agustín López Mayor, recordó que en la provincia de Alicante ya se ha producido un caso grave: "una estudiante tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir una lipotimia y permanecer hasta cinco minutos inconsciente, en un aula que alcanzaba los 31 grados con un 70 % de humedad".

Así, López felicitó a los estudiantes "por su organización y coordinación totalmente autónoma, un ejemplo de responsabilidad cívica" y les animó a mantener sus reivindicaciones hasta lograr una solución definitiva.

"Ahora toca inundar de solicitudes los despachos del Ayuntamiento y de la Generalitat, reclamando medidas urgentes de climatización", subrayó.

"No podemos permitir que ningún estudiante de La Vila sea el siguiente; puede ser el hijo de cualquiera de nosotros", advirtió.

Las familias de los alumnos ya están organizando nuevas protestas en los próximos días para presionar a las administraciones y mejorar las condiciones del alumnado en los centros públicos.