Generalitat avisa: con un Benidorm Fest que no va a Eurovisión habrá que actualizar el contrato

Las movilizaciones en España contra el Gobierno de Israel y el veto al país en Eurovisión replantean el desarrollo del Benidorm Fest 2026. Este martes RTVE ha anunciado que no acudirá al concurso europeo si se mantiene la participación y que su intención es mantener el concurso alicantino porque tiene entidad propia. Desde Generalitat avisan de que habrá que actualizar el contrato si no se va a Viena.

Televisión Española, la Generalitat y el Ayuntamiento de Benidorm destacan la importancia que tiene la fase de selección española del representante de Eurovisión. Se trata de una de las acciones de promoción más importantes que ha tenido en su historia la ciudad gracias precisamente al impacto que tiene elegir la canción que participa en el mayor evento musical del mundo.

El razonamiento que hacen fuentes de la Generalitat a EL ESPAÑOL es que si se celebra el concurso en Benidorm y el artista ganador no compite luego, no se consigue la misma repercusión. Actualmente, todo el proceso de selección de los artistas, de las canciones, el propio festival en sí y luego el seguimiento hasta Eurovisión se alarga desde octubre hasta mayo.

Benidorm, una ciudad programada para el turismo, y la Generalitat miden cada impacto que se consigue con la celebración. Y son muchos. Las noticias en los medios de comunicación, las publicaciones en los especializados y los comentarios en las redes sociales tienen una difusión extraordinaria. Solo en 2023 se estimaron mil millones de visualizaciones en redes.

Los cálculos presentados antes de la edición de este año detallaban que este festival dejó en 2024 en la ciudad de forma directa dos millones y medio de euros, el 65 % más que la primera edición de 2021 y un millón más que en 2023. Y en redes sociales se calcula que el beneficio es de 225 millones de euros.

Para que eso sea posible hay que poner dinero que permita que el Benidorm Fest se financie. Generalitat pone un millón y medio, el Ayuntamiento otros doscientos cincuenta mil más todo lo que se aporta de la ciudad, como las instalaciones del Palau l'Illa, que se paralizan durante un mes y medio para poder atender las necesidades de la grabación de los tres programas de televisión.

La negociación que plantea la Generalitat con RTVE tiene en cuenta un factor que lo cambia respecto a ediciones anteriores. El retraso en los presupuestos del Gobierno autonómico ha hecho que no se haya firmado el convenio. Así que si hay que hablar de dinero este es el momento.

Las fuentes municipales destacan que la decisión de este martes del Consejo de RTVE no debía de afectar al Benidorm Fest porque el certamen alicantino tiene entidad propia, un seguidor propio y que desde la finalización de la cuarta edición ya se estaba pensando en la quinta.