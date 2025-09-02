Un nuevo coloso, la TM Tower, se une a los gigantes de Benidorm: el edificio residencial más alto de Europa

El skyline de Benidorm está a punto de tener un nuevo protagonista principal. Se trata de la TM Tower, un proyecto residencial emblemático en la capital turística de la Costa Blanca. Con sus 64 plantas y 230 metros de altura, se convertirá en el proyecto residencial más alto de Europa. La entrega de viviendas está programada a partir del segundo semestre de 2028.

La nueva construcción que desarrollará el TM Grupo Inmobiliario, con sede en Torrevieja, arrebatará el título del rascacielos residencial más alto de Europa al In Tempo. El gigante del estudio de arquitectura alicantino Pérez-Guerras es, desde 2021 y tras muchas vicisitudes en una construcción que duró 14 años, uno de los edificios más singulares de Benidorm. La TM Tower pretende hacerle sombra.

El nuevo edificio de TM será una realidad en apenas 3 años, dotando a Benidorm de un nuevo coloso en una de las ciudades del mundo con una de las mayores densidades de rascacielos por habitante. Y es que la capital turística tiene una treintena de edificios de más de 100 metros de altura.

La TM Tower albergará 260 viviendas de 1 a 4 dormitorios, situadas a 50 metros de la playa de Poniente. También, espacios comunes con piscinas climatizadas, zona deportiva, gimnasio, sala de cine y un skybar en la planta 63, que albergará también un observatorio astronómico en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

La construcción

Su estructura de hormigón armado de alta rigidez ha sido diseñada para garantizar el confort incluso en jornadas de fuertes vientos. El proyecto ha superado un ensayo en túnel de viento realizado en el Instituto Universitario “Ignacio Da Riva” de la Universidad Politécnica de Madrid.

Además, se ha diseñado un sistema de movilidad vertical adaptado a la vida en altura con 7 ascensores de última generación con velocidades de hasta 6 metros por segundo, muy por encima de la media residencial.

La torre se erigirá como un nuevo hito arquitectónico en el skyline de Benidorm. Este es el proyecto más emblemático que culmina la transformación del skyline de la playa de Poniente en Benidorm después de construir los rascacielos bautizados como Sunset Drive, Sunset Waves, Sunset Cliffs y Sunset Sailors e Eagle Tower, estos dos últimos con las últimas unidades a la venta.

Según explican desde el Grupo TM, "ahora mismo tenemos cientos de interesados a nivel nacional e internacional en TM Tower e incluso se han formalizado las primeras prerreservas". El próximo 18 de septiembre en Benidorm será la presentación oficial de la promoción en un evento al que la compañía ha invitado a todos sus grupos de interés (clientes, proveedores, agencias, instituciones y administraciones públicas, entre otros).

Declaración corporativa

“TM Tower es un proyecto emblemático para nuestra compañía y un legado que merece Benidorm como una de las capitales mundiales del turismo residencial. Con esta torre no solo queremos marcar un récord arquitectónico, sino también ofrecer un nuevo estándar de calidad, innovación y exclusividad a nuestros clientes”, señalan desde TM Grupo Inmobiliario, compañía líder en España en el sector del turismo residencial.