Terra Natura Benidorm celebra el 53 cumpleaños de la elefanta Petita con una gran fiesta de colores

El parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm ha vivido este sábado una jornada única en la que más de 4.000 visitantes se han unido para festejar el 53º cumpleaños de la elefanta Petita.

La celebración ha coincidido con una nueva edición del Benidorm Holi Festival, que ha llenado el recinto de música, baile y una explosión de colores, fusionando tradición cultural, naturaleza y espíritu inclusivo.

La programación festiva comenzó a las 11:00 horas con la bienvenida a los asistentes, quienes recibieron en la frente el tradicional bindi o tilak, un gesto simbólico de protección y sabiduría.

Seguidamente, un desfile con músicos y bailarinas vestidas con vistosos saris recorrió el parque hasta la pradera de elefantes, donde Petita y su compañera Kaiso fueron homenajeadas con una ofrenda de frutas y verduras, acompañada del canto del “cumpleaños feliz”.

El poblado de Namastepur se transformó después en el corazón del evento con la esperada batalla de colores. Más de 320 kilos de polvos pigmentados y botellas de agua tintada en ocho colores diferentes envolvieron a los participantes, mientras las coreografías de Bollywood y la música llenaban de energía la celebración, animando tanto a pequeños como a mayores.

La diversión continuó por la tarde en Aqua Natura, donde un DJ y una gran fiesta de la espuma multicolor pusieron el broche final a un día marcado por el ambiente familiar, la participación y la alegría compartida.

Compromiso

Más allá del aspecto lúdico, Terra Natura Benidorm quiso aprovechar la ocasión para poner en valor la delicada situación del elefante asiático (Elephas maximus), especie catalogada en peligro de extinción por la UICN. Actualmente, el parque acoge a cuatro ejemplares, entre ellos Petita y Kaiso, que mantienen un estrecho vínculo afectivo.

El equipo de cuidadores trabaja a diario aplicando protocolos de bienestar animal que incluyen controles veterinarios, entrenamiento con refuerzo positivo, dietas equilibradas y programas de enriquecimiento ambiental adaptados a cada individuo.

El elefante asiático es considerado un “ingeniero del ecosistema” por su papel esencial en la regeneración de los bosques y la dispersión de semillas, factores imprescindibles para la salud del medio natural. Sin embargo, en su hábitat natural continúa enfrentándose a amenazas como la pérdida de territorio, los conflictos con las comunidades humanas, la caza furtiva y el impacto del cambio climático.

Con este evento, Terra Natura Benidorm refuerza su misión educativa y de sensibilización, transmitiendo valores de respeto, inclusión y amistad a través de una experiencia que une celebración, cultura y conservación, con Petita como gran protagonista.