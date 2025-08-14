El Ayuntamiento de Villajoyosa dice que la dimisión del jefe de Protección Civil se produce por "motivos personales"

Suma y sigue en la polémica sobre Protección Civil de Villajoyosa tras la carta registrada por el representante de la agrupación el pasado 4 de agosto en la que se criticaba la actitud de uno de los mandos de la Policía Local contra los voluntarios del cuerpo de seguridad en la localidad el día del Desembarco. Según el Ayuntamiento de Villajoyosa, la dimisión del mando se produce por "motivos personales".

El comunicado del Ayuntamiento quiere dejar claro que "solo tiene conocimiento oficial de la dimisión del jefe de Protección Civil, que fue entregada en mano al concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, el pasado martes por la tarde, y el interesado iba a registrarla en esta administración".

Como informó este diario, desde Protección Civil se censuró la actitud del inspector M.A.P. de la Policía Local al asegurar "el citado mando desde que se le nombró inspector, ha tratado de anularnos como voluntarios y como personas con un trato déspota, autoritario, con la falta de respeto hacia los voluntarios y prohibiendo continuamente realizar servicios y la retirada de la emisora".

Acusaban a dicho inspector de "haber creado un malestar entre el voluntariado negándose éste a realizar cualquier tipo de servicio. Este mando ha llegado incluso a informar en un tono amenazante (...) a nuestro voluntarios de que no podíamos realizar ciertos servicios y podíamos ser sancionados".

responsabilidad de solucionar este conflicto ya que esas faltas de respeto y consideración hacia los voluntarios de Protección Civil podrían considerarse una falta disciplinaria según la Ley Orgánica 2/1986 (...) además de la obligación como policías de cumplir los principios éticos y de buena conducta". Y por eso exigían al alcalde Marcos Zaragoza (investigado por un supuestos delito de prevaricación en relación a los nombramientos de cargos policiales ), que actuase: "Lapodrían considerarse una falta disciplinaria según la Ley Orgánica 2/1986 (...) además de la obligación como policías de cumplir los principios éticos y de buena conducta". La respuesta

Desde el Ayuntamiento aseguran que "los argumentos esgrimidos en dicha renuncia (del jefe de Protección Civil) no recogen ningún hecho concreto que haya motivado su dimisión al frente de la Protección Civil. La razón oficial esgrimida es “por motivos personales”.

Al Ayuntamiento no le consta "ninguna otra dimisión o renuncia de personas relacionadas con este cuerpo formado por voluntarios" y "respeta la decisión tomada por el jefe de Protección Civil y agradece el trabajo realizado en este tiempo".

Además, el comunicado prosigue que "desde que el actual gobierno accedió a la Alcaldía en 2023, el Ayuntamiento ha invertido en medios materiales para garantizar el servicio, desde la compra de uniformes hasta cascos para motocicletas, monos ignífugos, entre otros. Además se ha adquirido un vehículo nuevo para la entidad o se realiza el mantenimiento del resto, se invirtió en una bomba de achique o en emisoras o la reparación de las existentes, entre otro tipo de material necesario".

"El Gobierno local sigue manteniendo su compromiso con esta entidad para que siga prestando el mejor servicio al municipio y de dotarla de medios técnicos y humanos para su trabajo. A la vez, se está trabajando para que la normalidad se instaure de nuevo en la entidad. El trabajo que hacen los voluntarios de protección civil siempre ha sido necesario en los actos que se celebran en el municipio o cualquier tipo de evento", añade.