Helados con frutas, verduras, carne o pescado: la receta de Terra Natura Benidorm contra el calor en el reino animal
El parque elabora alimentos refrescantes adaptados a las diferentes especies para combatir las altas temperaturas.
Terra Natura Benidorm vuelve a poner en marcha este verano sus tradicionales helados para los animales que habitan en el parque.
Se trata de piezas heladas elaboradas con frutas, verduras, carne o pescado en su interior, adaptadas a las necesidades nutricionales de cada especie.
Estos refrescantes alimentos, además de ayudar a los animales a soportar las altas temperaturas, cumplen una importante función de enriquecimiento ambiental, favoreciendo la estimulación física y mental y fomentando comportamientos propios de su naturaleza.
"Los cuidadores preparan estos helados con ingredientes frescos y variados, ajustados a las dietas de cada animal", señalan desde el parque.
Así, grandes felinos como tigres, jaguares o panteras nebulosas disfrutan de bloques con carne; primates como tamarinos, gibones o siamangs reciben combinaciones de frutas, verduras, agua y yogur; y herbívoros como elefantes y rinocerontes se refrescan con frutas y hortalizas.
También pequeños mamíferos, roedores, nutrias o incluso tortugas encuentran en estas piezas heladas una forma divertida y nutritiva de alimentarse.
Más allá de su función refrescante, estos helados están pensados para despertar el ingenio de los animales.
"Al tener que lamer, morder o manipular el hielo para acceder a su alimento, prolongan el tiempo que dedican a la búsqueda y manipulación de comida, lo que reproduce conductas propias en estado silvestre", explican.
En el caso de los depredadores, esta actividad permite practicar comportamientos como morder, desgarrar o 'cazar' el contenido, mientras que en frugívoros y herbívoros fomenta la selección y manipulación de los alimentos.
Este recurso también contribuye a mantener la buena salud física de los animales, ya que la manipulación de los bloques implica esfuerzo y coordinación, estimulando la actividad muscular.
Además, el contacto con el hielo favorece la regulación de la temperatura corporal durante los días más calurosos del verano y ayuda a prevenir posibles golpes de calor.
Al mismo tiempo, permite diversificar la dieta diaria y ofrecerla de forma más atractiva, enriqueciendo la experiencia sensorial de los animales.
Estos helados ya son un clásico del verano en Terra Natura, donde buscan premiar a sus animales a la vez que les ayudan a sobrellevar el calor con alimentos que combinan estímulos físicos y mentales con beneficios nutricionales y emocionales.
"De este modo, el parque refuerza su compromiso con el bienestar animal, proporcionando un entorno estimulante, seguro y adaptado a las necesidades específicas de cada especie, especialmente durante los meses de más calor", concluyen.