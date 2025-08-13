Helados con frutas, verduras, carne o pescado: la receta de Terra Natura Benidorm contra el calor en el reino animal

Los elefantes del parque disfrutan de sus piezas heladas con verduras.

Terra Natura Benidorm vuelve a poner en marcha este verano sus tradicionales helados para los animales que habitan en el parque.

Se trata de piezas heladas elaboradas con frutas, verduras, carne o pescado en su interior, adaptadas a las necesidades nutricionales de cada especie.

Estos refrescantes alimentos, además de ayudar a los animales a soportar las altas temperaturas, cumplen una importante función de enriquecimiento ambiental, favoreciendo la estimulación física y mental y fomentando comportamientos propios de su naturaleza.

"Los cuidadores preparan estos helados con ingredientes frescos y variados, ajustados a las dietas de cada animal", señalan desde el parque.

Así, grandes felinos como tigres, jaguares o panteras nebulosas disfrutan de bloques con carne; primates como tamarinos, gibones o siamangs reciben combinaciones de frutas, verduras, agua y yogur; y herbívoros como elefantes y rinocerontes se refrescan con frutas y hortalizas.

También pequeños mamíferos, roedores, nutrias o incluso tortugas encuentran en estas piezas heladas una forma divertida y nutritiva de alimentarse.

Más allá de su función refrescante, estos helados están pensados para despertar el ingenio de los animales.

Los carnívoros se alimentan de helados de carne, que fomentan su instinto de 'caza' para llegar hasta la carne.

"Al tener que lamer, morder o manipular el hielo para acceder a su alimento, prolongan el tiempo que dedican a la búsqueda y manipulación de comida, lo que reproduce conductas propias en estado silvestre", explican.

En el caso de los depredadores, esta actividad permite practicar comportamientos como morder, desgarrar o 'cazar' el contenido, mientras que en frugívoros y herbívoros fomenta la selección y manipulación de los alimentos.

Este recurso también contribuye a mantener la buena salud física de los animales, ya que la manipulación de los bloques implica esfuerzo y coordinación, estimulando la actividad muscular.

Además, el contacto con el hielo favorece la regulación de la temperatura corporal durante los días más calurosos del verano y ayuda a prevenir posibles golpes de calor.

Al mismo tiempo, permite diversificar la dieta diaria y ofrecerla de forma más atractiva, enriqueciendo la experiencia sensorial de los animales.

Estos helados ya son un clásico del verano en Terra Natura, donde buscan premiar a sus animales a la vez que les ayudan a sobrellevar el calor con alimentos que combinan estímulos físicos y mentales con beneficios nutricionales y emocionales.

"De este modo, el parque refuerza su compromiso con el bienestar animal, proporcionando un entorno estimulante, seguro y adaptado a las necesidades específicas de cada especie, especialmente durante los meses de más calor", concluyen.