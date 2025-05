Cientos de turistas denuncian palizas de los 'porteros de la droga' de Benidorm: "Nos arruinaron las vacaciones"

Fracturas, puntos de sutura, moratones enormes, fuertes contusiones... La lista de lesiones se suma a las secuelas físicas y mentales de aquellos turistas que han caído presas de la noche de Benidorm y de los 'porteros de la droga', matones que campan a sus anchas y dan palizas indiscriminadamente, ya sean a jóvenes o a mujeres mayores.

El poder de las redes se ha convertido en una denuncia colectiva de centenares de afectados que han sido golpeados durante su estancia en la Costa Blanca en busca de sol y cerveza barata.

Los 'porteros de la droga' son hombres que actúan con apariencia de porteros pero que en realidad están vigilando que nada interfiera con la venta de droga por parte de mafías -la mayoría rusas y rumanas-, y no dudan en golpear a quien se muestre sospechoso o crea que pueda causar algún problema.

Fuentes cercanas al ocio nocturno de Benidorm cuentan a este diario que esta práctica es de sobra conocida por las autoridades, que al ser pequeñas cantidades de droga las que se venden y al actuar con la complicidad de los dueños de los locales -algunos están extorsionados- no pueden actuar.

El caso de Charlotte Benson, una británica de 31 años, esposa, madre y jefa de operaciones de una empresa tecnológica que fue golpeada sin motivo en el Red Lion, uno de los pubs más famosos de la zona inglesa de Benidorm, fue la chispa que encendió una traca de testimonios de turistas que, como ella, fueron enviados al hospital.

Tras denunciar su agresión en redes sociales y ante la Policía Nacional, Charlotte decidió ir un paso más allá ante la avalancha de imágenes de lesiones que compatriotas le enviaban a su cuenta para demostrar que ellos habían pasado por lo mismo.

Lesiones de Charlotte. Cedida

La británica cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante, un mes después de recibir una paliza donde llegó a pensar que iba a morir, la inesperada reacción en masa de personas que se han unido al grupo de Facebook Benidorm: El lado oscuro de La Avenida.

El grupo

"Originalmente fue creado para denunciar las situaciones que ocurrían en el Red Lion Pub, pero cambiamos el nombre del grupo para que englobara todos los problemas que ocurren en Benidorm, ya sean agresiones o robos", explica.

"Hay dos objetivos: primero, concienciar y difundir la información para que los turistas sepan evitar ciertos bares y discotecas; segundo, recopilar las experiencias de todos y presentarlas a las autoridades británicas y españolas", reza la descripción del grupo.

Para Charlotte, el increíble crecimiento del grupo en tan solo unas semanas demuestra que "el problema es mucho más profundo de lo que se creía; no es solo el grupo, sino la gran cantidad de mensajes que me llegan de personas con historias horribles que no quieren compartir su nombre".

Casos

Helen Neil, una mujer británica de avanzada edad, denunciaba haber sido agredida en la cara recientemente tras haber visitado Benidorm "más de 30 veces" y asegura haber presenciado "brutalidades" durante los dos últimos años.

Por su parte, Tegan Didlock resalta que "el personal de la puerta en este lugar es una absoluta vergüenza. Como una manada de lobos, armados con porras y gas pimienta, golpearon a mi marido y a nuestro grupo, arruinando nuestras vacaciones. Las drogas se venden dentro y fuera del local con la policía sin hacer nada al respecto".

Las lesiones del marido de Tegan Didlock.

Emily Bridge cuenta que su marido y ella caminaban por la avenida principal hacia su apartamento cuando fueron agredidos. "No estábamos borrachos, como suele insinuar la mayoría de la gente cuando ocurren estos incidentes. Cuando llegamos a Jail Rock, cinco porteros estaban golpeando a un joven hasta dejarlo inconsciente; ya habían noqueado a su padre. Mi esposo apartó a uno de los hombres y le dijo que ya bastaba. El resultado: una fractura de tobillo en tres partes que le cambió la vida y que necesitó dos cirugías".

"Siguieron sujetando al chico por la nuca y golpeándolo, así que les grité que pararan. El resultado fueron mis lesiones", relataba en un mensaje que acompañaba una foto con un enorme hematoma en su espalda.

Nada contra Benidorm

Ante esta lluvia de publicaciones, Charlotte añade que "algunos dicen que es normal que pase esto si la gente va borracha o causa algún problema, pero no todos los turistas son así. Y aunque fuera así, no hay derecho a golpearlos y robarles; nadie merece recibir una paliza".

"Afecta principalmente a la zona británica de Benidorm. Si vas al Casco Antiguo es completamente diferente, pero esa zona tiene un grave problema de criminalidad", sostiene.

A pesar de todo y de haber leído centenares de historias de víctimas, Charlotte asegura que no van en contra de Benidorm. "Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer; no queremos que nadie deje de ir. Tiene un clima increíble todo el año, está a dos horas y media del Reino Unido, es asequible para muchas personas, es inclusiva. Probablemente tengas una buena experiencia; yo misma he ido cuatro veces hasta que me agredieron. El objetivo es dar a conocer la situación a todo el mundo para que estén alerta".

"Le diría a todo el mundo que vaya aunque sea una vez en la vida. La realidad es que falta regulación y estás tú solo, si sufres algún ataque no vas a recibir ayuda de la Policía, eso es lo realmente peligroso", resume.