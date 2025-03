Michelle Baker, la guía favorita de los británicos: "Benidorm es como una amante, siempre tienen excusa para verla"

Ya es algo indivisible de la cultura británica. Ir a Benidorm de vacaciones es una actividad casi obligatoria para los angloparlantes, que ya dominan parte de la ciudad y han transformado su ocio. Estos miles de visitantes encuentran en la guía turística Michelle Baker un faro que les guía entre tantos neones.

La inglesa lleva viviendo 40 años en Benidorm, donde llegó cuando era pequeña con su familia, que buscaba una vida mejor en la Costa Blanca. Desde entonces, lleva más de 20 años siendo la brújula de viajeros británicos y una de las mayores conocedoras de sus gustos.

La inglesa es la persona detrás de Benidormforever, una cuenta de Facebook con más de 41.000 seguidores y cientos de miles de visitas de aquellos que vendrán, quienes ya están en suelo alicantino y de los residentes jubilados que han cambiado las islas por la provincia.

Baker atiende a EL ESPAÑOL de Alicante en uno de los hoteles más famosos entre los turistas, mientras abarrotan las terrazas para ver en su pantalla de diez metros, la más grande de la ciudad, un famoso festival de carreras de caballos que ha provocado una llegada masiva para ver la competición junto a compatriotas en los bares con cerveza barata.

La especialista asegura que Benidorm tiene aún "fama de cutre en Reino Unido", pero añade que "la ciudad es como una amante; siempre tienen una excusa para venir a verla".

Michelle Baker en Benidorm durante el Festival de Cheltenham. Jorge Verdú

Ya sea por carreras de caballos, el día de San Patricio o por algún día festivo, los británicos buscan cualquier ocasión para venir. "Mucha gente reconocerá que viene, pero luego te dirán que en verano se van a Dubái o a Florida para no quedar cutre", sostiene.

Baker cree que el turismo ha evolucionado y ya no se basa únicamente en la fiesta y el alcohol. "Esto no es Magaluf; no tienen 18 años, no les ves cayéndose por el suelo como se veía hace unos años".

La conexión entre la ciudad y esta comunidad se deba a que "Benidorm engancha porque supera las expectativas. Es al revés que otros destinos famosos, como Nueva York, por ejemplo, donde vas con muchas ganas y luego puede ser menos de lo que esperabas. Aquí es al revés", comenta la inglesa. Esto es así porque encuentran "cultura, zonas de diversión, buenos hoteles, parques temáticos, los mejores restaurantes... Tiene de todo".

5 años del covid

Justo este marzo se cumplen cinco años desde que España se paralizó por la pandemia. Uno de los sectores más afectados fue el turismo, y Baker lo sufrió.

"Llevaba un medio de comunicación durante 20 años destinado a los turistas porque vi un vacío de información, pero con la pandemia tuve que cerrar, al igual que los negocios, porque no había publicidad", recuerda.

Baker aconseja a los turistas sobre el ocio de la ciudad y les advierte de sus peligros. Jorge Verdú

De ese bache cogió impulso y aprendió a "hacer fotos y editarlas, y así nació mi página de Facebook. El secreto de su éxito es que evito el chismorreo; soy práctica y pongo información útil que la gente quiere saber, como cuánto vale el autobús o a qué hora es el pasacalles".

Otro de sus puntos fuertes es que conoce de primera mano ambos mundos, tanto el benidormense como el británico, y tiene "un pie en cada campo", ya que recomienda lugares tanto en la zona inglesa como en el casco antiguo. Así como hoteles y restaurantes a donde la invitan y que comparte con sus miles de seguidores si le han gustado.

"Los ingleses se mueven en su mundo, y me gusta compartir tradiciones y fiestas locales. Somos pocos los que hemos podido cruzar ese puente", apunta la experta, quien también habla valenciano.

Advertencias

Pero Michelle Baker no solo da recomendaciones, también advierte de qué no hacer para evitar problemas. "Me gusta avisar de las calles más peligrosas donde pueden ser robados, sobre todo en aquellas que no tienen cámaras de seguridad y por donde no pasa la Policía".

La experta en turismo junto a unas figuras de The Beatles. Jorge Verdú

Tras toda una vida ligada a la ciudad, opina que no es una ciudad peligrosa, pero admite que hay momentos de mayor vulnerabilidad. "Cuando llegan, están tan emocionados, rodeados de música, de luces, de gente... Tienen ganas de bajarse del autobús y llegar a su habitación, pero yo les aviso de que ese es el momento en que son más vulnerables y donde pueden sufrir robos de maletas".

Futuro de Benidorm

El impulso del turismo es ya imparable y la bola de nieve no hace más que crecer. Baker cree que de aquí a 15 años los visitantes irán desplazándose hacia Poniente, zona que califica como el "Miami de Benidorm".

"Hay una diferencia abismal entre Poniente y Levante. Poniente siempre ha sido un poco más olvidado en cuanto a turismo. Y ahora está cogiendo carrerilla porque la gente le está huyendo un poquito de Levante", apunta.

Ahora son los mayores británicos quienes buscan más tranquilidad, pero cree que la conquista de Poniente se generalizará. "El inmobiliario vale muchísimo más caro que en Levante y hay edificios espectaculares", concluye.