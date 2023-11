Benidorm, ejemplo de "éxito" como destino turístico sostenible

El Ayuntamiento de Benidorm saca pecho de sus hitos en materia de sostenibilidad, lo que lo convierten en todo un "ejemplo" como destino turístico respetuoso con el medio ambiente y la economía circular. La red de indicadores Green Urban Data, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Verde Benidorm' (1 de los 12 proyectos seleccionados), el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, el ser reconocida en la COP25 como Ciudad Sostenible, son algunos de los ejemplos.

"Las Zonas de Bajas Emisiones, el haber sido seleccionada para el Programa SCORE (junto a otra 9 ciudades de costa de Europa), el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible más la compra de energía certificada (y el autoabastecimiento con paneles solares o la gasinera de la EDAR que abastece a los vehículos adscritos a ella)", son otros de los hitos que destaca el Consistorio.

Las iniciativas de reciclaje y sostenibilidad, la movilidad blanda (Benidorm ciudad amable 10-20-30, premio europeo), el premio Albert Serratosa de urbanismo sostenible, el congreso nacional de arquitectura Avanzada, los trabajos actuales en pro del turismo regenerativo. Benidorm ya está en la Red Europea de Ciudades Inteligentes por su gestión del Medio Ambiente y su tendencia a 0 emisiones, Programa Benidorm Azul y Verde de renaturalización, la Estrategia DUSI y sus anillos verdes (El Moralet, 1 millón de m2; máxima visibilidad en el Campeonato del Mundo de Ciclo-cross), Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos Benidorm Vision 230.

[Benidorm aprueba por urgencia una subida del IBI que ronda el 24 % para 2024]

Áreas de Sombra y Resiliencia climática (Avda. del Mediterráneo, 1ª fase, 40.000 m2 de salón urbano por donde antes circulan vehículos en 4 carriles y ahora la sombra proyectada por los árbales rebaja la temperatura en 3-4ºC), la recogida de RSU (rapides y eficacia en 4 horas y sistema para bioresiduos), el plan municipal frente inundaciones, la monitorización de la calidad del aire y de las aguas de baño,

Benidorm tiene inscrita su huella de carbono en el registro oficial y tiene derecho a usar el sello CO2; las cadenas hoteleras se certifican y muchas ya tienen la S de Sostenibilidad (ICTE). Benidorm es ejemplo de gestión del agua en todas sus fases (aquí comenzó a textarse el Covid con el City Sentinel).

Benidorm lleva toda una vida -66 años ya- creciendo en altura (consumimos algo de cielo y muy poco suelo), cuarenta años invirtiendo y abordando la gestión más eficiente del agua, década y media reduciendo huella de carbono y ahora volcándonos con la innovación y la tecnología, siendo en 2018 el primer DTI certificado bajo la norma UNE 178501, Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes, auditados por terceros y haciendo ciudad.



José Miguel Iribas destacaba que “Benidorm es la ciudad más sostenible, más ecológica y sensata. Y, desde el punto de vista urbano, es el producto turístico más enraizado con la idea de ciudad y el único que mantiene el liderazgo”.

Benidorm es un caso paradigmático -y de éxito- con gran fortaleza en el alojativo hotelero; y de elevada eficiencia: Ahora mismo, como en 2019, con el 1’4 % de la población de la Comunitat Valenciana, supuso el 39’96% de la actividad turística de la región y, superando los 16 millones y medio de pernoctaciones turísticas, el 4’73 % de la actividad turística a nivel nacional.



Benidorm sólo tiene 38 Km2 de término municipal estando protegido desde 1956 más de la mitad el mismo. En Benidorm, el 32’16% es Superficie Verde, más de 12 puntos superior a la recomendación de la UE (del 20%). A esto sumamos la alta calidad de aire que respiramos, estando, con datos de la OMS, entre las 7 ciudades españolas con el aire más puro.

A ello contribuye, que hoy seamos una ciudad donde más del 70% de los desplazamientos sean a pie o que dispongamos ya de 134 kilómetros de carriles bici y ciclo vías interconectados.



En noviembre de 2022, el municipio recibe el Premio Nacional de Movilidad por Benidorm Ciudad Amable 10-20-30 por conseguir que la circulación rodada, en función de la vía urbana, transite a 10, 20 o 30 km/h, cuando la media europea en trama urbana es de 50 km/h ya ha traído innumerables beneficios: reducción de la accidentabilidad un 60%; reducción de la gravedad de los accidentes.



Añadamos la eliminación más de una docena de cruces semafóricos; creación de 40 aparcamientos disuasorios que suman un total de más de 7.000 plazas completamente gratuitas a escasos metros de la trama urbana o dentro de ella; y hemos dado fluidez al tráfico. La cuestión no es otra que mantener el ritmo circulatorio continuo (si no frenas ni aceleras, agilizas).

"Tenemos una base muy sólida para sentirnos orgullosos: la ciudad vertical, que es más eficiente y hace virtud de la necesidad con una buena gestión. Y eso es gobernanza", destacan desde el Ayuntamiento.



El Modelo de urbanismo Vertical conlleva la máxima eficacia en la gestión de los recursos, elemento clave de la sostenibilidad que aliándose con la innovación y la tecnología garantizan el futuro.

Entre uno de los principales hitos destacan, la reducción en el consumo de agua: un 20% menos en los últimos 25 años, con un crecimiento del 40% de la población y del 26% en el número de pernoctaciones. La red de agua potable de Benidorm ofrece un rendimiento superior al 96% (la media europea está en el 73%). Eficacia en la gestión con un aliado de primer nivel como Dinapsis Lab, el primero de España.



Unido a ello, la reutilización del agua: un 36% en 2022 para su posterior uso en el riego en agricultura y jardines y baldeo de calles.



Y junto a esto, el Plan de Enraizamiento de Benidorm que contempla en su mallado urbano la creación de 4 grandes redes a partir de las cuales se alcanzaría toda la ciudad, proyectándose la plantación de cientos de árboles en el espacio público donde alojar especies autóctonas y sistemas para potenciar el uso de agua regenerada. Estamos en ello y es un proyecto ilusionante.

El Modelo de urbanismo Vertical conlleva la máxima eficacia en la gestión de los recursos, elemento clave de la sostenibilidad que aliándose con la innovación y la tecnología garantizan el futuro.

Los Residuos Sólidos Urbanos de Benidorm se recogen cada día en la mitad de tiempo que una ciudad con nuestra población. gracias al trazado urbano y viario, a la concentración edificatoria y al compromiso de gestión.



"Manejamos el parámetro de producción de 28,6% kg/hab/día menos que la media nacional, gracias a una buena gestión y la actitud de la industria turística y de los vecinos y residentes, gracias a su concienciación (0'9208 kg/hab/día). Recogemos 56’4 kg de vidrio por persona; 3 veces más que la media española", destacan fuentes municipales.



En cuanto a la productividad de Benidorm, si definimos la productividad de un área como el cociente entre el PIB regional y su superficie nos encontramos con valor de 4’9 €/m2 para el conjunto de la Comunidad Valenciana que, al analizar las Áreas de Playa ya escala hasta los 1.143’3 €/m2; y en el caso de Benidorm llega a los 16.900 €/m2.

La aportación general de Benidorm a la economía autonómica y nacional ronda los 8.900 millones de euros año.

Subida del mar



Como coda final –de geógrafo-: la subida de nivel del mar la tenemos muy presente. Pero el paneta no es una esfera uniforme y por ello no vale aplicar modelo genéricos. No es la misma la altura del mar en Alicante que en las costas de Israel… y no “vemos” que por el Estrechos de Gibraltar “se vierta” más agua en una dirección que en otra. Hay mucho más fenómenos.

Las olas del mar siempre llegan paralelas a la línea de playa y en la de Levante de Benidorm no es la misma la altura en el Rincón de Loix que a las altura del Hotel Les Dunes que en el Torrejó… casi 50 cm de hundido en Les Duines que nadie aprecia y que el mar “respeta”.

Sigue los temas que te interesan