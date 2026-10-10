Ya es oficial: suben los precios de los bonos y billetes de bus y TRAM en Alicante a partir de octubre

El transporte público del área metropolitana de Alicante estrena nuevas tarifas. Desde este octubre entran en vigor los nuevos precios de los bonos y billetes del sistema TAM y de los títulos propios de la red del TRAM d'Alacant.

La actualización afecta al billete ordinario, a los bonos Mobilis Multiviaje y Escolar y también a las tarjetas que sirven de soporte para estos títulos. El resto de bonos mantiene sus precios, de acuerdo con la aprobación de la Orden 8/2026 de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

El billete ordinario pasa a costar 1,50 euros por viaje. En el caso del Bono Mobilis Multiviaje, el título de 10 viajes tiene un precio de 9 euros, aunque con los descuentos actualmente aplicados queda en 5,40 euros. El bono de 30 viajes pasa a costar 27 euros y, con el descuento, 16,20 euros.

Por su parte, el Bono Mobilis Escolar de 30 viajes queda fijado en 17 euros, aunque el precio final con el descuento aplicado es de 8,50 euros.

También cambia el precio de las tarjetas que sirven de soporte para los bonos. La tarjeta personalizada pasa a costar 4,40 euros, mientras que la no personalizada tendrá un precio de 2,20 euros.

Los descuentos que se aplican desde el 1 de julio de 2025 y que están financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante se mantienen. Lo que cambia es el precio sobre el que se aplican.

Qué pasa con los viajes que ya tienes

La entrada en vigor de las nuevas tarifas afecta también a los usuarios que todavía tienen viajes adquiridos con anterioridad al 1 de octubre. En este caso, hay que tener en cuenta varios plazos para no perderlos.

Los viajes procedentes de recargas realizadas antes del 1 de octubre podrán utilizarse hasta el 31 de octubre. Una vez finalizado ese periodo, los viajes que todavía queden en la tarjeta no podrán utilizarse directamente y deberán ser canjeados.

El periodo habilitado para realizar ese canje se extiende desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026. El proceso permitirá convertir los viajes correspondientes a las tarifas anteriores en viajes disponibles con las nuevas condiciones.

El número de viajes que se obtengan mediante el canje dependerá de la diferencia entre el precio por el que se adquirió inicialmente el bono y el precio vigente.

Todos los viajes que no hayan sido canjeados antes del 1 de enero serán eliminados automáticamente de las tarjetas.