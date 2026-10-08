Un vehículo de la Policía Nacional, en una calle de Alicante. Shutterstock

Investigan la muerte de un policía atropellado por su coche patrulla en Alicante

La Policía Nacional investiga la muerte de un agente, de 38 años, fallecido este miércoles por la tarde en una calle del barrio de San Blas en Alicante.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el policía habría sido arrollado por el propio vehículo patrulla cuando salió del mismo para realizar un trámite en las oficinas administrativas que la Policía tiene en la calle Campo de Mirra. Sin embargo, la hipótesis todavía no ha sido confirmada.

Según han informado a la Agencia EFE fuentes próximas a la investigación, el agente habría bajado del vehículo cuando este comenzó a desplazarse y terminó atropellándolo. Los hechos se producen al final de la tarde del miércoles en esta vía del barrio alicantino.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Los agentes están a la espera de los resultados de la autopsia, que pueden aportar nuevos datos sobre las causas del fallecimiento.

Natural de Arahal

El fallecido, de nombre José Daniel, es natural y vecino de Arahal, en la localidad de Sevilla. El Ayuntamiento de este municipio traslada sus condolencias a la familia, allegados y compañeros del agente.

El Ayuntamiento de Arahal señala que la muerte de José Daniel, compañero del Cuerpo Nacional de Policía, "conmueve a toda nuestra corporación y a la localidad". El agente fallece a los 38 años en Alicante.

Desde la Jefatura y la plantilla de la Policía Local de Arahal lamentan "profundamente el trágico fallecimiento" del policía y destacan su condición de vecino y natural de la localidad sevillana.

La corporación municipal también expresa su "más sentido pésame, apoyo y sincero cariño" a los familiares, allegados y compañeros del Cuerpo Nacional de Policía en estos momentos.

"Descanse en paz. D.E.P.", concluye el Ayuntamiento de Arahal en el mensaje publicado en sus redes sociales.