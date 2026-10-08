Fallece a los 77 años Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo durante la última década

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Manuel Boyer (Novelda, 1949), ha fallecido a los 77 años de edad. Acababa de cumplir una década al frente de la institución, ya que accedió al cargo en julio de 2016.

La entidad, en un comunicado hecho público este jueves, ha informado de la muerte de Boyer y ha mostrado su "más sentido pésame" y "cariño" a su esposa, a sus hijos y al resto de sus familiares y seres queridos, recoge Europa Press.

Así, ha apuntado que en estos diez años "desempeñó un papel fundamental en la defensa y consolidación" de la Fundación y "en la superación de algunos de los momentos más complejos de su historia reciente".

"Su determinación fue decisiva para mantener la Fundación en funcionamiento, preservar su independencia y garantizar la continuidad de su actividad cultural y social", ha agregado la entidad.

Y ha señalado que Boyer asumió la presidencia "en un momento especialmente delicado para la institución" y "dedicó estos diez años a asegurar su viabilidad y a defender el patrimonio que la Fundación había recibido como heredera" de la Obra Social de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Del mismo modo, ha resaltado que, bajo su presidencia, la Fundación "ha reforzado progresivamente su programación cultural, la conservación y difusión de sus colecciones y legados y la actividad de sus centros en las provincias de Alicante y Valencia y la Región de Murcia".

"Su mandato ha estado marcado también por la defensa de los intereses de la Fundación en los diferentes procedimientos derivados de la desaparición de la antigua CAM. Apenas dos semanas antes de su fallecimiento, la Fundación conocía una resolución judicial favorable en el procedimiento por las cuotas participativas, que ponía fin a un litigio de más de trece años y suponía un importante respaldo a los intereses que Boyer había defendido durante su presidencia", ha remarcado.

Desde la entidad han apostillado que "quienes han compartido con él estos años destacan especialmente su carácter afable, decidido y valiente, su capacidad para afrontar situaciones difíciles y su profundo compromiso con una institución por cuya continuidad y futuro trabajó hasta sus últimos días".

Trayectoria

Boyer era licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y licenciado en Derecho por la Universitat de València (UV). Abogado especializado en Derecho Administrativo, desarrolló también su actividad docente como profesor de esta rama en la Universidad de Alicante (UA).

A lo largo de su trayectoria profesional, desempeñó diferentes responsabilidades en la administración pública. Fue director territorial de Trabajo en Alicante entre 1991 y 1993 y director general de Comercio de la Generalitat Valenciana entre 1993 y 1995, en la etapa en la que Joan Lerma era 'president'.

En julio de 2016 asumió la presidencia de Fundación Mediterráneo, responsabilidad que ejerció durante más de diez años y hasta el momento de su fallecimiento. "Su mandato ha acompañado la transformación de la Fundación y la consolidación de un proyecto centrado en la cultura, la conservación y difusión de su patrimonio y sus legados y el mantenimiento de una programación estable al servicio de la sociedad", ha apostillado la entidad.

La ceremonia de despedida de Boyer tendrá lugar este viernes a las 12.00 horas en el tanatorio de Novelda, su localidad natal. Desde la Fundación han explicado que acompañan a su familia y que se suman "al reconocimiento y al recuerdo de quien dedicó los últimos diez años a defender la institución y a trabajar" por su "continuidad" y su "futuro".