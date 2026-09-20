Algunos usuarios en la oficina de la calle Labradores. A.R.

Alicante registra más de 29.500 altas en el Padrón en 2025 y supera las 34.800 solicitudes entre enero y agosto de 2026

Alicante sigue ganando vecinos y cada vez son más las personas que fijan su residencia en la ciudad. La capital alicantina ha experimentado un importante crecimiento demográfico durante los últimos años y en enero de 2025 ya superaba los 366.220 habitantes, según las cifras oficiales del padrón publicadas por el Ayuntamiento en enero de este año.

En concreto, Alicante pasa de los 330.525 habitantes registrados en 2016 a los 366.221 de 2025. Son 35.696 personas más en una década, lo que supone un incremento aproximado del 10,8%. El crecimiento se intensifica especialmente en los últimos años: entre 2022 y 2025 la ciudad suma 27.644 residentes.

Este aumento de población también se refleja en el volumen de trámites que recibe el Ayuntamiento. En 2025 se registran más de 29.500 altas en el Padrón y, solo entre enero y agosto de 2026, las solicitudes de alta o cambio de domicilio ya ascienden a 34.864.

Más de 34.800 solicitudes

Los datos facilitados a EL ESPAÑOL de Alicante por el Ayuntamiento muestran el elevado volumen de gestiones que soporta actualmente el servicio. Entre enero y agosto de este año se contabilizan 34.864 solicitudes de alta o cambio de domicilio en el Padrón.

La cifra incluye tanto las solicitudes realizadas presencialmente en las oficinas del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) como las tramitadas a través de la Sede Electrónica municipal.

El mes con mayor número de solicitudes es marzo, con 5.030 trámites. Le siguen febrero, con 4.962, y mayo, con 4.956. Abril registra 4.779 solicitudes, junio 4.350 y julio 3.881.

Agosto es el mes con menos actividad del periodo analizado, con 2.981 solicitudes. Aun así, la cifra supone cerca de 3.000 trámites de alta o cambio de domicilio realizados en un solo mes.

En todos los meses, la vía presencial concentra más solicitudes que la telemática. En marzo, por ejemplo, se registran 3.575 gestiones presenciales frente a 1.455 realizadas mediante la Sede Electrónica.

La cita previa

El incremento de la demanda coincide con una situación que está dificultando a algunos ciudadanos realizar el trámite de manera presencial: conseguir una cita previa.

El Ayuntamiento establece que las altas o modificaciones del Padrón que se realizan presencialmente requieren cita previa. En la actualidad, la página municipal señala que estas citas para la OAC Labradores se gestionan a través de los teléfonos 010 y 900 153 862.

La situación contrasta con la de hace unos años, cuando resultaba más sencillo encontrar huecos disponibles a través de internet en las distintas oficinas municipales. Durante los últimos meses, especialmente en verano, la disponibilidad de citas se ha convertido en una de las dificultades que encuentran algunos ciudadanos que necesitan completar el trámite.

Según los datos municipales, durante los ocho primeros meses de 2026 se gestionan 23.450 citas para atención presencial en las oficinas SAIC. Febrero concentra el mayor número, con 3.641 citas, mientras que agosto registra 1.653.

Del total, 12.148 citas se gestionan telefónicamente y 11.302 a través de la web municipal. En febrero, por ejemplo, se contabilizan 1.943 citas telefónicas y 1.698 mediante internet.

El teléfono: 12.000 citas

La evolución mensual refleja cómo la atención telefónica sigue teniendo un peso importante en la reserva de citas. En enero se gestionan 1.601 citas por teléfono y 1.175 por internet.

En febrero, las cifras ascienden a 1.943 y 1.698, respectivamente. En marzo se registran 1.793 reservas telefónicas y 1.782 a través de la web, mientras que en abril son 1.625 y 1.636.

A partir de mayo el volumen comienza a reducirse: 1.673 citas telefónicas y 1.684 por internet; 1.353 y 1.423 en junio; 1.331 y 1.080 en julio; y 829 y 824 en agosto.

La reducción durante agosto coincide además con un periodo en el que la actividad municipal se ve condicionada por el periodo estival, aunque el Ayuntamiento mantiene distintos canales para poder realizar las gestiones.

La vía telemática

El Ayuntamiento también permite realizar el alta o cambio de domicilio por medios electrónicos. Para iniciar el procedimiento es necesario acceder a la Sede Electrónica y aportar la documentación requerida, además de disponer de certificado digital o DNI electrónico.

Esta alternativa permite completar el procedimiento sin acudir físicamente a una Oficina de Atención Ciudadana, aunque requiere disponer de los medios de identificación electrónica necesarios.

La atención presencial se presta en las oficinas municipales habilitadas para este tipo de gestiones, entre ellas las OAC Labradores, Séneca y Gastón Castelló. Estas oficinas forman parte del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía y ofrecen distintos trámites relacionados con el Padrón.

Los ciberkioscos

Otra de las alternativas que ofrece el Ayuntamiento es la red de ciberkioscos del SAIC, distribuida por diferentes barrios de Alicante. Estos dispositivos permiten realizar determinados trámites municipales sin necesidad de acudir a una ventanilla.

Entre sus servicios se encuentra la emisión de certificados de empadronamiento individuales, históricos y colectivos, además del pago de recibos, la presentación de instancias generales y la solicitud de cita previa. En función del trámite, el sistema permite identificarse mediante DNI electrónico, DNI Digital, Tarjeta Ciudadana de Alicante, Cl@ve u otros sistemas habilitados.

La red cuenta con dispositivos en puntos como las OAC de Labradores y Séneca, la Concejalía de Hacienda, los centros sociales Gastón Castelló, Isla de Cuba, Garbinet y Felicidad Sánchez, los centros comunitarios Juan XXIII, Playas y Tómbola, el Mercado Central, el Mercado de Carolinas, la piscina municipal Monte Tossal, Villafranqueza, Las Cigarreras, Babel y San Gabriel, entre otros.

El Ayuntamiento ha reforzado además esta red durante 2026. Según datos municipales, los ciberkioscos han realizado más de 79.700 gestiones en un año y medio y han emitido más de 40.000 certificados de empadronamiento.