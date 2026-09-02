El coronel retirado José Acevedo sobre el Gobierno en Ceuta: "La ley no se ha aplicado"

La situación en Ceuta tras la reciente crisis migratoria sigue generando una profunda preocupación entre sus habitantes y quienes guardan un estrecho vínculo con la ciudad autónoma. El coronel retirado del Ejército de Tierra, Pepe Acevedo, nacido en Ceuta en 1955 y con una dilatada trayectoria militar que incluye el mando del Grupo de Regulares entre 2007 y 2009, ha manifestado su descontento con la gestión gubernamental del problema fronterizo.

Para Acevedo, la solución a la actual parálisis no requiere de medidas extraordinarias, sino de la estricta aplicación del marco jurídico vigente. "Sinceramente esperaba que se hubiera resuelto en dos o tres días", confiesa el militar, quien asegura que "el Gobierno tiene recursos suficientes para poder haber atajado el problema".

El coronel retirado apunta directamente a la legislación como la única herramienta necesaria: "La legislación española. Sin más. Si aplicas la ley, tal cual aplicas la ley. Puedes perfectamente haber resuelto el problema, pero la ley no se ha aplicado".

Acevedo critica la extrema lentitud en la resolución de la situación, contrastando la magnitud de las entradas con la cifra real de expulsiones. "No han echado a nadie todavía de Ceuta. Solamente han expulsado a 23 personas porque han cometido delito", lamenta, precisando que estas devoluciones se debieron a delitos contra personas y robos.

El militar enfatiza las dimensiones geográficas de la ciudad para ilustrar la gravedad del impacto cotidiano: en un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados, de los cuales solo unos nueve son suelo urbanizable, la entrada masiva de miles de personas altera por completo la vida normal.

Esta crisis se vive con especial inquietud en los hogares de la ciudad. El propio hermano del coronel reside junto a la playa del Trampolín, una de las zonas costeras donde se concentran los asentamientos. Según relata Acevedo, su familiar se encuentra "bastante afectado por la situación que se vive en Ceuta por la intranquilidad que él siente diariamente".

Las playas se han llenado de chabolas, y a partir de las seis de la tarde, tras el reparto de comida por parte de la Cruz Roja, se organizan movimientos de miles de personas hacia el centro de la ciudad. "La gente no sale a la calle por miedo, simple y llanamente", explica, describiendo cómo los residentes optan por recluirse en sus casas al atardecer.

La convivencia de Ceuta

A pesar de la extrema tensión, el coronel retirado descarta tajantemente que este escenario pueda quebrar la tradicional armonía social de la ciudad. "La convivencia en Ceuta no se va a deteriorar por la gente. Convivimos musulmanes, cristianos, hindúes y hebreos sin ningún tipo de problema durante años y años, y no lo van a romper porque nosotros tenemos una fortaleza mental totalmente diferente".

Para ilustrar este arraigo multicultural, Acevedo evoca ejemplos cotidianos de su propia experiencia profesional y personal: "Yo he mandado Regulares y en Regulares el cincuenta y tantos por ciento de la tropa que tenía eran musulmanes". Y pone de ejemplo cómo una de sus tres conductores militares era una cabo musulmana, conviviendo todos en perfecto respeto.

Fuera del ámbito castrense, el coronel cita la estampa diaria del Mercado Central, donde personas de todas las confesiones comparten las mesas de la churrería sin importar la vestimenta o la religión. "Somos ceutíes, aquí no hay ningún problema", sentencia, recordando que tampoco existieron fricciones religiosas durante el despliegue de su agrupación militar en Kosovo, donde cerca de la mitad de su contingente español era de confesión musulmana.

Ofensa ante el discurso oficial

Las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reciente entrevista radiofónica no han servido para calmar los ánimos en la ciudad autónoma. Al ser preguntado por la reacción de su entorno tras estas declaraciones, el coronel es tajante: "Mis familiares no se han quedado más tranquilos. Siguen igual de intranquilos porque no resultó nada". De hecho, revela que su hermano le llamó por teléfono "ofendido porque, después de un mes, decir lo que dijo el presidente...".

La inquietud y el profundo amor por su tierra natal —"Ceuta es mi ciudad y la defenderé del modo que pueda"— han llevado al militar retirado a sumarse activamente a las movilizaciones convocadas para este miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta.

Al no poder trasladarse físicamente al territorio ceutí, Acevedo confirma que participará en las concentraciones de la península: "Iré sin lugar a dudas. Me quedaré aquí en Alicante, en la plaza del Ayuntamiento". Concluye con un guiño de orgullo al gentilicio popular de su tierra: "Estaría con mis caballas en la manifestación de Ceuta".