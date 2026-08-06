El mercadillo ambulante ideal para visitar todos los jueves y sábados: casi 400 puestos de comida, ropa y decoración

Los mercadillos ambulantes forman parte del comercio de proximidad y siguen siendo una de las opciones preferidas por muchos consumidores para realizar sus compras semanales.

Además de ofrecer productos frescos y una gran variedad de artículos, permiten comparar precios entre diferentes vendedores y encontrar productos que, en ocasiones, no están disponibles en las grandes superficies.

Más allá de la compra, estos mercados también se convierten en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El ambiente al aire libre, el trato directo con los comerciantes y la posibilidad de recorrer decenas de puestos hacen que cada jornada de mercadillo sea también una experiencia social.

Aunque su nombre puede llevar a confusión, el mercadillo de Teulada no se encuentra en el municipio de Teulada-Moraira. Su ubicación está en la ciudad de Alicante, donde oficialmente recibe el nombre de Mercadillo José Manuel Gosálbez, si bien popularmente se le conoce como mercadillo de Teulada por instalarse en el entorno de esta calle.

El recinto ocupa aproximadamente 15.450 metros cuadrados entre la calle Teulada, la calle Campo de Mirra y la avenida del Doctor Jiménez Díaz. Está gestionado por el Ayuntamiento de Alicante y abre todos los jueves y sábados, de 08:00 a 14:00 horas.

Cuando alguno de esos días coincide con un festivo, el mercadillo se adelanta al día hábil anterior, por lo que es recomendable consultar previamente posibles modificaciones del calendario.

Casi 400 puestos

Uno de los principales atractivos del mercadillo es su tamaño. Según el Ayuntamiento de Alicante, el recinto cuenta con 373 puestos de venta, aunque la capacidad máxima autorizada por la ordenanza municipal alcanza las 377 unidades.

Entre sus pasillos es posible encontrar frutas y verduras, pan, quesos, frutos secos, especias, ropa, calzado, complementos, flores, plantas, artículos de menaje, bisutería, artesanía, libros y, en algunos puestos, objetos antiguos o de segunda mano.

Esta amplia variedad convierte al mercadillo en un espacio donde muchos alicantinos realizan tanto la compra de alimentos frescos como la adquisición de ropa o artículos para el hogar en una misma visita.

Cómo llegar

El mercadillo se sitúa muy cerca del estadio José Rico Pérez y puede alcanzarse fácilmente en transporte público mediante varias líneas de autobús urbano que prestan servicio en la zona, además de la línea 16, que dispone de un recorrido específico hacia el Mercadillo Teulada.

También es posible llegar caminando desde barrios próximos como San Blas, Altozano, La Florida. Quienes opten por el coche deben tener en cuenta que los días de mercadillo suele aumentar el tráfico y encontrar aparcamiento resulta más complicado.

Para quienes buscan productos frescos como fruta, verdura o pan, la mejor opción suele ser acudir a primera hora de la mañana, cuando la oferta está completa y hay menos afluencia de público. En cambio, a media mañana el ambiente es mayor, aunque también aumentan las colas en los puestos de alimentación.

Otros mercadillos

La oferta de mercadillos en la ciudad va mucho más allá de Teulada. El mercadillo de Carolinas abre también los jueves y sábados, de 07:00 a 14:00 horas, mientras que el de Babel funciona esos mismos días entre las 07:30 y las 13:30 horas.

Por su parte, el mercadillo de Benalúa recibe visitantes los jueves y sábados de 09:00 a 14:00 horas. En Santa Faz, el mercado se instala todos los domingos entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Durante el verano también se celebran mercadillos de tarde. Es el caso del mercadillo de Urbanova, situado en la calle Músico José Mira Figueroa y abierto los jueves del 18 de junio al 17 de septiembre, de 16:00 a 23:00 horas.

Estos mercados amplían la oferta comercial de la ciudad y ofrecen una alternativa para quienes prefieren realizar sus compras al caer la tarde.