El castillo de Alicante sigue imparable: el gran icono turístico roza los 640.000 visitantes en solo 6 meses

El castillo de Santa Bárbara ha cerrado el primer semestre de 2026 con 637.819 visitantes, una cifra que confirma el tirón turístico de la fortaleza alicantina y que sitúa al monumento muy por encima de lo habitual para este periodo. Aunque no existe una comparación directa con el primer semestre del año pasado, desde el Ayuntamiento de Alicante señalan que el ritmo actual apunta a un ejercicio claramente superior a las previsiones y bastante por encima de la media de años anteriores, cuando el conjunto del año se movía cerca del millón de personas.

El balance semestral refleja un comportamiento muy sólido de la afluencia a uno de los enclaves patrimoniales más visitados de la Comunitat Valenciana. Enero arrancó con 55.736 visitantes, febrero sumó 64.790, marzo elevó la cifra hasta 111.622 y abril alcanzó 161.462, el mes con mayor afluencia del periodo. Mayo también mantuvo un volumen muy alto, con 148.163 personas, mientras que junio cerró con 96.046 visitantes. La evolución confirma la capacidad del castillo para sostener una demanda continua a lo largo de todo el semestre, con un fuerte pico en primavera.

El perfil de público muestra una distribución equilibrada, aunque con mayor presencia femenina. Las mujeres representaron el 53,33% del total, con 340.149 visitantes, frente al 46,67% de hombres, que sumaron 297.670. Por edades, el tramo más numeroso fue el de 18 a 35 años, que concentró el 40,50% de las visitas, con 258.317 personas. Le siguió el grupo de 36 a 55 años, que reunió el 33,17% y 211.565 visitantes.

Los menores de 18 años supusieron el 11,17% del total, con 71.244 visitas, mientras que las personas de entre 56 y 65 años alcanzaron el 14,62%, con 93.249. El grupo de más de 65 años fue el menos numeroso, aunque siguió teniendo un peso relevante, con 34.761 visitantes y un 5,45% del total.

La procedencia internacional también tiene un papel destacado en el balance. Entre los países más representados figuran Polonia, con 71.882 visitantes y un 11,27%; Francia, con 57.403 y un 9%; Italia, con 55.171 y un 8,65%; Reino Unido, con 47.262 y un 7,41%; y Alemania, con 40.565 y un 6,36%. Este reparto confirma el peso del mercado extranjero en uno de los grandes reclamos turísticos de Alicante y ayuda a explicar la proyección internacional del monumento.

Ana Poquet ha subrayado el valor simbólico y turístico de la fortaleza con una valoración en la que ha destacado que “el castillo de Santa Bárbara es una de nuestras joyas, el monumento más visitado de la Comunitat Valenciana y uno de nuestros principales reclamos a la hora de captar turismo. Por eso hemos centrado varios PSTD en mejorar la fortaleza con proyectos de digitalización”. La concejala remarca así la estrategia municipal de reforzar la experiencia del visitante y de modernizar un espacio patrimonial que funciona como una de las principales puertas de entrada a la ciudad.

En esa línea, el Ayuntamiento de Alicante ha venido impulsando actuaciones ligadas a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, orientadas a mejorar la accesibilidad, la interpretación del patrimonio y la digitalización de la visita. El objetivo es consolidar el castillo no solo como un icono visual de la ciudad, sino como una experiencia cultural más completa, capaz de atraer a nuevos perfiles de público y de prolongar el tiempo de estancia en Alicante.

La fortaleza, por tanto, llega al ecuador de 2026 con una posición reforzada como gran activo turístico, cultural y promocional de la ciudad. Su evolución en el primer semestre apunta a un año de cifras muy altas y confirma que Santa Bárbara sigue siendo uno de los grandes motores de atracción de Alicante.