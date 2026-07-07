Ciudadanos solicita a la jueza del caso VPP que llame a declarar como testigo al exconcejal del PP Toni Gallego

El exconcejal del PP del Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego durante su comparecencia el pasado jueves en la comisión de investigación sobre viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts Valencianes José Cuéllar Europa Press

Ciudadanos, que ejerce la acusación popular en el procedimiento judicial que investiga la adjudicación de viviendas protegidas en Les Naus, en Playa de San Juan —promoción construida sobre suelo municipal previamente enajenado—, ha pedido a la magistrada instructora que cite como testigo a Toni Gallego. El exconcejal, que abandonó el gobierno local en 2025, compareció recientemente en la comisión parlamentaria de Les Corts sobre este asunto.

Según un escrito fechado el 6 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press y firmado por los letrados Eduardo García-Ontiveros y Mamen Peris, la petición se basa en el contenido de dicha comparecencia.

Gallego, quien ocupó las áreas de Hacienda y Patrimonio en el consistorio, explicó ante la comisión que Rocío Gómez —exconcejal del PP, dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de una VPP en Les Naus y actualmente investigada— le indicó en el pleno municipal de julio de 2024 que “tenía una vivienda allí”.

El exedil relató que, poco antes de ese pleno, Gómez le pidió que respondiera en su nombre a una pregunta oral sobre la clasificación del residencial, ya que él acababa de asumir las competencias de Patrimonio. Según explicó, le entregó incluso una respuesta ya redactada.

“Instantes antes de intervenir, en una sala contigua, me pidió que contestara yo y me facilitó el texto. Acepté y respondí que todo cumplía la legalidad”, afirmó. Añadió que, sin que él le preguntara nada, Gómez le comentó entonces que tenía una vivienda en Les Naus, subrayando que era legal y anterior a su entrada en política, pero que no quería que se relacionara con su cargo.

En su escrito, Ciudadanos también solicita al juzgado que requiera a Les Corts Valencianes el envío de una copia certificada de las actas y la grabación íntegra de la intervención de Gallego en la comisión.

Asimismo, la formación señala que las declaraciones del exconcejal podrían entrar en contradicción con la versión temporal mantenida hasta ahora, especialmente en relación con el conocimiento de los hechos por parte de la Alcaldía. Según recuerdan, el alcalde ha sostenido reiteradamente que no tuvo constancia de posibles irregularidades hasta enero de 2026. Sin embargo, Gallego apuntó que “se puede intuir” que ya existía conocimiento en 2024.

Para Ciudadanos, este extremo podría modificar el enfoque de la investigación, abriendo la puerta a analizar posibles omisiones, encubrimiento o incluso prevaricación administrativa por parte de otros responsables municipales.

Por su parte, Barcala reiteró en el pleno extraordinario del 5 de febrero de 2026 que desconocía que Gómez hubiera obtenido una vivienda en Les Naus y aseguró que tuvo conocimiento del caso el 27 de enero. En esa sesión pidió disculpas y calificó la situación como un “escándalo”.

El alcalde afirmó que la información le llegó a través de un informe elaborado por la Concejalía de Patrimonio. Según el equipo de gobierno, dicho departamento recibió certificaciones de la cooperativa o promotora que acreditaban que la urbanización cumplía los requisitos de vivienda pública y que las adjudicaciones se habían realizado correctamente.

No obstante, tras recibir datos sobre las adjudicaciones, la jefa del Servicio de Patrimonio acudió el 15 de enero al despacho de la concejala Nayma Beldjilali para advertir de posibles incompatibilidades entre empleados municipales y beneficiarios de las viviendas. A raíz de ello, se solicitó un informe que fue remitido el 27 de enero al secretario general, quien informó al alcalde ese mismo día. Posteriormente, el 28 de enero, se ordenó la apertura de un expediente para esclarecer los hechos.

Hasta la fecha, el procedimiento judicial relacionado con Les Naus cuenta con 15 personas investigadas. Entre ellas figuran, además de Rocío Gómez, la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general tras conocerse que familiares suyos habían resultado beneficiarios de viviendas en esta promoción.