Les Naus: el Ayuntamiento de Alicante defiende la "celeridad y contundencia" de su actuación y la oposición pide dimisiones

Las temperaturas no están altas solo en las calles. En los despachos del Ayuntamiento también se han elevado este viernes por el caso de la promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) de Les Naus, en la Playa de San Juan. La portavoz del equipo de Gobierno municipal del Partido Popular, Cristina Cutanda, ha salido al paso de las críticas que piden más dimisiones exigiendo calma e institucionalidad tras la comisión de las Cortes de este jueves.

“Hay que dejar trabajar a la Justicia y a los órganos competentes sobre las viviendas protegidas”, ha manifestado Cutanda a través de un comunicado. La concejala ha insistido en que es imperativo “respetar los tiempos judiciales e institucionales” en este proceso.

La portavoz destaca que el Ayuntamiento ha respondido con altura de miras ante las sospechas de irregularidades. Según sus palabras, el consistorio ha actuado “con celeridad, contundencia y transparencia” desde que estalló la polémica por la que dimitió la concejala Rocío Gómez, entre otros funcionarios.

“Es el momento de dejar trabajar al juzgado y a los órganos competentes creados en el Ayuntamiento y las Cortes Valencianas para esclarecer todos los aspectos relacionados con la promoción”, ha señalado la portavoz. El objetivo final, asegura, es que “resplandezca la verdad”.

Cutanda ha defendido la gestión del Ejecutivo local, recordando que ellos mismos impulsaron el esclarecimiento de los hechos. “Se exigió de inmediato responsabilidades políticas, se denunció el asunto en la Fiscalía e impulsó la creación de una comisión específica del Pleno”, ha enumerado.

Sin embargo, la portavoz no ha ahorrado en críticas hacia la oposición de izquierdas. Ha calificado de “sarcasmo y esperpento” que estos grupos intenten dar “lecciones de ética”.

Según Cutanda, la izquierda alicantina respalda a un Gobierno central que ha alcanzado “insólitos niveles de corrupción” en referencia a los distintos casos relacionados con el PSOE. Ha acusado a estos grupos de apoyar el “acoso y asalto de las más altas instituciones y magistraturas del Estado”.

Estos razonamientos no han detenido las críticas de la oposición. Desde la comisión de investigación en las Cortes Valencianas, el tono es de fiscalización absoluta. Miguel Pascual, portavoz de Vox, ha dejado claro a través de otro comunicado que su formación busca transparencia total sobre lo sucedido en la urbanización.

“Queremos saber toda la verdad: el antes, durante y después de la promoción de Les Naus”, ha sentenciado Pascual. Por ello, las comparecencias han comenzado analizando la etapa del antiguo tripartito formado por PSOE, Compromís y Guanyar Alacant.

Pascual ha confirmado una de las noticias más esperadas del proceso de investigación. “Barcala comparecerá, está en el Plan de Trabajo aprobado”, ha ratificado el diputado de Vox.

La formación de Pascual, que fue la que solicitó la creación de esta comisión, defiende que es lógico empezar por los “primeros protagonistas” que gobernaban el Ayuntamiento cuando se gestó el proyecto.

En una línea mucho más dura, Joan Baldoví, representante de Compromís, califica la situación de "indignante". Baldoví ha denunciado lo que considera una falta de reacción ante los hechos destapados en sede parlamentaria.

Las acusaciones

“El alcalde de Alicante era sabedor de todo este entramado de cargos, familiares y amigos del PP que se quedaban pisos de protección pública”, ha denunciado Baldoví con contundencia.

El líder de Compromís considera "lamentable" que no se esté pidiendo la dimisión de Barcala y ha criticado la falta de medidas para evitar que estas situaciones se repitan. “En vez de trabajar para que, de una vez por todas, los jetas del PP que se quedaron con pisos los devuelvan, Pérez Llorca se mantiene impasible”, ha afeado el político.

La tensión sigue en aumento mientras la comisión avanza en las Cortes Valencianas. El foco está ahora puesto en si los adjudicatarios actuaron bajo reglas de transparencia o si, como afirma la oposición, se aprovecharon de su posición privilegiada.