"Torear de luces en Alicante es un sueño": el ritual de paso de Cristóbal, Pablo y Rodrigo en Hogueras

Alicante termina los días grandes de las Hogueras y, para tres jóvenes de la tierra, este jueves 25 de junio marca el inicio de una etapa vital en sus carreras. Pablo Galván, Rodrigo Villalón y Cristóbal Granero no solo comparten entrenamientos en la Escuela Taurina, sino una vocación que definen como algo más que una afición.

Con el aire gamberro de tres aún adolescentes, repasan para EL ESPAÑOL mientras toman una horchata en el despacho del que fuera su maestro, Francisco Palazón, lo que supone dejar atrás la plaza como su centro de formación para que pase a ser el de su trabajo: matadores de toros.

Este jueves a las 19:00 horas, Pablo Galván es el primero en hacer el paseíllo ante novillos de Daniel Ramos. Para el ilicitano, que pasó por la escuela de San Fernando antes de regresar a Alicante, este momento es la culminación de una preparación intensísima.

"Pienso que ahora mismo tengo como algo dentro, como algo que me inquieta mucho y que necesito expresar en esta forma", confiesa Galván sobre su actuación de hoy. Es el más serio de los tres hablando. Para él, el toreo se ha convertido en su motor vital: "Ahora me siento muy orgulloso porque es lo que quiero hacer toda mi vida; es donde yo me expreso y donde puedo ser yo mismo".

Aunque al principio, siendo niño, sentía cierta vergüenza de contar su afición a sus amigos, Pablo describe la tauromaquia como un proceso imparable. "Vas a un tentadero, te va gustando, es como si fuese un veneno", explica sobre su evolución natural en su paso por la escuela que depende del Ayuntamiento de Alicante.

Este viernes 26, será el turno de Cristóbal Granero y Rodrigo Villalón, quienes lidiarán reses de Alcurrucén. Ambos coinciden en que este compromiso en su plaza es el mayor objetivo del año.

Granero, natural de Ibi, cambió las motos por los trastos de torear tras sentir de nuevo "el gusanillo" en un curso para aficionados prácticos. "Para nosotros, ahora es el mayor objetivo y la fecha más importante de este año", afirma Cristóbal sobre el hecho de verse acartelado en la feria.

El alicantino Rodrigo Villalón representa la precocidad y la tradición familiar, habiéndose puesto delante de una becerra por primera vez con solo 11 años. Para Rodrigo, el paso de mañana es fundamental en su madurez profesional.

"El torear de luces en Alicante es un premio y una oportunidad; debutar de luces es algo muy especial", señala Villalón con emoción. El joven novillero tiene claro su objetivo para el viernes: "Mi objetivo es llegar feliz y ser feliz toreando. Creo que siendo feliz me saldrá lo que yo quiera".

Los tres coinciden en que la exigencia de la plaza de Alicante los transforma. Rodrigo destaca la importancia del compromiso: "El paseíllo ahí ya te hace hombre; matas de luces, entras en el abono de la feria y hay más expectativa".

Para estos tres jóvenes, el toreo ha dejado de ser un juego de niños para convertirse en su eje central. Como resume Granero: "Ser torero es un estilo de vida. A mí me encanta entrenar; yo no podría vivir sin entrenar".