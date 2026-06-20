Pirotecnia Turís dispara una 'mascletà' de corte clásico que remata con secuencias digitales rápidas e impactantes

Pirotecnia Turís ha disparado este sábado una mascletà de corte clásico en la segunda sesión del 37º concurso que se celebra en la Plaza de los Luceros. Ha tenido una duración de 5' 36'' en los que han ardido 112 kilos NEC y donde el pico máximo de decibelios alcanzados ha llegado a los 125.

El disparo lo han rematado unas secuencias digitales rápidas e impactantes con un golpe hermético de trueno que ha puesto el punto y final a una mascletà que ha levantado ovaciones entre los millares de asistentes, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Pirotecnia Turís ha comenzado la mascletà con una traca valenciana, después de los tres avisos de rigor. En esos primeros momentos se ha podido escuchar un triple principio aéreo, en el que se han ido alternando efectos diurnos con más truenos de aviso.

La cuarta fase aérea la ha compuesto una secuencia de truenos y volcanes digitalizada culminada con un golpe aéreo. Todo esto ha supuesto el prólogo a la parte central de la mascletà.

Se ha caracterizado por cinco fases terrestres que han ido in crescendo, tanto en sonido como en ritmo. Al mismo tiempo, con un acompañamiento de fuego aéreo con efectos como silbatos, serpentinas y truenos de aviso.

La parte final de la mascletà ha constado de cuatro fases de terremoto, aumentando calibres de una a otra y el clásico bombardeo aéreo con truenos de aviso. Para rematar, unas secuencias digitales rápidas e impactantes con un golpe hermético de trueno que ha puesto el broche final.

El domingo 21 de junio será el turno de Pirotecnia del Mediterráneo en la tercera sesión del concurso. Esta pirotecnia abrió las mascletaes de 2026 en la Plaza de los Luceros el jueves 18, aunque sin entrar en concurso.

Este mismo viernes, la primera empresa a concurso, Pirotecnia Crespo, quedó descalificada al no cumplir con el tiempo mínimo de cinco minutos de disparo que establecen las bases.

El Ayuntamiento confirmó que el trabajo de esta compañía duró 4 minutos y 49 segundos, 11 por debajo de lo marcado. El tiempo máximo, como recuerdan, está en los 7 minutos.

En el tiempo que usaron, dispararon 150 kilos netos de pólvora con los que llegaron a un pico máximo de decibelios de 124,6. A pesar de ese esfuerzo, su trabajo no contará para este certamen que cumple su trigésimo séptima edición.