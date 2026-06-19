PACMA denuncia que la acusada de lanzar a sus perros desde un octavo tenga nueva mascota: "Deberían prohibirlo"

La calle Sol Naciente, donde ocurrieron los hechos, y una imagen de IA con un mural propuesto por la asociación SOS Ayuda Animal. SOS Ayuda Animal

La adopción de un nuevo animal por parte de Concha, la mujer investigada por lanzar desde un octavo piso a sus dos yorkshire terrier, Bimba y Max, en Alicante, ha generado alarma entre colectivos animalistas.

La información publicada por EL ESPAÑOL de Alicante sobre la nueva mascota de la investigada, un bichón maltés, ha provocado una ola de críticas por parte de múltiples asociaciones animalistas y del partido PACMA.

La mujer está a la espera de juicio por presuntamente haber lanzado por la ventana de su octavo piso a los perros en marzo de 2025 porque estaba "harta de sacarlos a pasear", según explicó a los agentes que acudieron a su vivienda de la calle Sol Naciente de Alicante.

Un año después del suceso, que conmovió y movilizó a protectoras, asociaciones y animalistas de Alicante y del resto del país, la investigada se habría hecho con otro perro para mejorar su salud mental durante el proceso judicial.

Las asociaciones animalistas no entienden cómo se le permite la tenencia de un nuevo animal tras lo sucedido y sin que siquiera se haya celebrado el juicio.

"¿Cómo puede tener otro perro una mujer investigada por presuntamente matar tirando por la ventana a sus dos perros anteriores? Aunque no se haya celebrado el juicio, esta mujer debería tener prohibido convivir con animales hasta que haya una sentencia firme", han señalado desde Pacma.

El partido animalista ha exigido una mayor protección para los animales en casos de presunto maltrato, algo que considera que "debe ser una prioridad". "Si existen indicios tan graves, las medidas preventivas deben evitar una nueva tragedia", añaden.

Desde SOS Ayuda Animal, una de las tres asociaciones personadas en la causa, solicitaron como medida cautelar la prohibición de tenencia, adquisición, posesión o convivencia con animales tras conocer que la investigada convivía con un nuevo perro.

Sin embargo, el juzgado denegó la petición al considerar que había transcurrido aproximadamente un año desde los hechos y que, durante ese periodo, no constaba la comisión de nuevos delitos contra los animales.

Frente a dicha resolución, han interpuesto un recurso de reforma y, subsidiariamente, un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, que aún está pendiente de resolución.

La ley no prohíbe tener animales cuando el procedimiento se encuentra en fase de instrucción, pero en casos de especial gravedad como el que se investiga pueden solicitarse medidas cautelares provisionales al entender que existe un riesgo para el nuevo animal.

"Seguiremos luchando para que la protección animal no llegue tarde. Esperamos que nuestra petición sea escuchada y que este perrete pueda contar con las máximas garantías de protección mientras la justicia sigue su curso", señala su presidenta, Beatrice Jallais.

Mientras continúa el procedimiento, la asociación y otros once colectivos de protección animal de Alicante impulsan una propuesta conjunta para crear un pequeño memorial simbólico en la ciudad en recuerdo de Bimba y Max y como mensaje de rechazo al maltrato animal.

"Pedimos al Ayuntamiento que nos autorice a instalar una baldosa, un mural o una placa, sencillamente para honrar la memoria de los pequeños y para mostrar que estamos en contra del maltrato animal", sostiene Jallais.