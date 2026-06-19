El Ayuntamiento niega la petición de última hora a la Federació de un racó en Luceros para sus patrocinadores

La tensión en la plaza de los Luceros ha vivido un giro administrativo definitivo este miércoles 17 de junio. El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado oficialmente la denegatoria de la solicitud de la Federació de les Fogueres de Sant Joan para instalar una zona protocolaria en dicho espacio. Esta resolución llega justo cuando este, jueves 18, ha estallado la primera mascletà del calendario oficial en la emblemática plaza.

El motivo principal de la negativa ha sido el incumplimiento de los plazos legales. Javier Galdeano, presidente de Alroa, ya había advertido que para este tipo de instalaciones la ordenanza exige un mes de antelación para que los técnicos verifiquen la seguridad. "Si eso lo pide cualquier ciudadano Alicante, le dirían: 'lo siento, has pedido fuera de plazo'", explicó a EL ESPAÑOL sobre este expediente registrado apenas una semana antes del inicio de los disparos.

La propuesta de la Federación, detallada en un proyecto técnico del 10 de junio, pretendía ocupar 140 metros cuadrados bajo el nombre de "Zona VIP 1 de Luceros". El plan incluía un cerramiento perimetral y una barra de 10 metros cuadrados para el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas.

Ese fin mercantil de la demanda y anunciado previamente es el que ha colmado la paciencia de los hosteleros. Galdeano fue contundente al oponerse: "Parece un poco esperpéntico" que se instale una actividad mercantil de patrocinadores desplazando a locales que pagan sus tasas todo el año.

Desde la asociación empresarial que coordina ocio nocturno y restaurantes se cuestionó duramente el uso del concepto interés general para beneficiar a otra entidad privada. La Federació de Fogueres, aun siendo la encargada de organizar los eventos de la fiesta oficial de la ciudad, no está gestionada públicamente, como sí pasa en la ciudad de Valencia.

El presidente de Alroa insistió en que la ordenanza no prevé suspender terrazas para que otra marca monte su negocio: "Si hay una procesión, tendré que quitar la terraza. Ahora, si lo que va a pasar es que donde hoy está mi terraza va a montar su explotación otra marca, ahí el interés general yo no lo veo".

El Ayuntamiento desmiente a Federació

La instalación de estos espacios para patrocinadores son fundamentales para las finanzas de la Federació. David Olivares, su presidente, había defendido la necesidad de buscar nuevas vías de financiación.

Olivares ha asegurado que la subvención municipal es hoy la mitad que en 2005, un extremo que niegan oficialmente desde el Ayuntamiento de Alicante: "En 2005 se daban 402.000 euros a Federación y 377.012 a hogueras y barracas. En total 779.012 €. En 2026 se dan 450.000 a Federación y 820.900 € a hogueras y barracas. En total, 1.270.900 €. Un 61 % más con respecto al presupuesto de 2005".

El presidente de la Federació, además, se enfrenta a los restauradores porque sostuvo que la hostelería local no basta para cubrir la demanda festiva: "Para esos días faltan sitios para poder consumir. Están todos llenos".

El conflicto se había agudizado tras la protesta viral del restaurante La Taberna de Luceros el pasado 5 de junio. En Instagram, el establecimiento denunció que les quitaban la terraza "para venderla a sus amigos" a pesar de tener reservas y mercadería comprada. Esta presión mediática fue clave para que el Ayuntamiento rectificara inicialmente en ese punto concreto.

Ante la escalada del conflicto, el alcalde Luis Barcala apeló la semana pasada a la "tranquilidad" y admitió la existencia de "notificaciones contradictorias". Barcala defendió que "con diálogo normal y respetuoso se pueden resolver absolutamente todos los problemas" para compatibilizar la seguridad del disparo con los negocios de Luceros.

Sin embargo, Galdeano advirtió que, de haberse aprobado el decreto municipal, habrían acudido a los juzgados por considerar que se vulneraba la ordenanza de vía pública. "Si aquí podemos pedir saltando los plazos,cogíamos la ordenanza de ocupación de vía pública y la tirábamos al retrete", sentenció el líder de los hosteleros antes de conocerse la decisión final.