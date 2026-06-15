Guía del TRAM de Alicante para las Hogueras 2026: 144 horas de servicio ininterrumpido y nuevos aparcamientos

La Generalitat vuelve a poner en marcha un ambicioso dispositivo especial para las Hogueras de San Juan en el TRAM d'Alacant. Este operativo ofrecerá un servicio ininterrumpido de 144 horas, que comenzará el próximo sábado 20 de junio y se extenderá hasta la madrugada del jueves 25 al viernes 26 de junio.

El objetivo principal de esta medida es facilitar la movilidad tanto de los residentes como de los miles de visitantes que recibe la ciudad. De esta forma destacan que quieren fomentar el uso del transporte público durante las jornadas festivas más intensas.

Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha sido el encargado de presentar este operativo. Durante su intervención, ha destacado que este despliegue representa "un esfuerzo extraordinario" para que tanto alicantinos como turistas disfruten de las fiestas con la tranquilidad de contar siempre con el TRAM.

En palabras del conseller, "apostar por el transporte público estos días es una decisión cómoda y segura, pero también responsable, porque contribuye a reducir la congestión y las emisiones contaminantes".

Las cifras del dispositivo reflejan la magnitud del refuerzo: se incrementarán un 37 % los servicios habituales. Esto se traduce en la puesta en circulación de cerca de 2.850 trenes y tranvías, que recorrerán unos 45.000 kilómetros y ofrecerán un total de 840.000 plazas, lo que supone unas 168.000 plazas diarias.

La seguridad también será una prioridad. En este anuncio subrayan que se triplicará la vigilancia con 155 servicios especiales coordinados de forma permanente desde el Puesto de Mando. Además, se reforzará la plantilla de maquinistas, agentes de estación, personal de supervisión y los equipos de limpieza.

Con estas medidas, la Generalitat estima que se superará el medio millón de viajeros durante las fiestas. Y eso prevén que se traduzca en evitar más de 240.000 desplazamientos en vehículos privados por la ciudad y sus alrededores.

¿Cómo funcionará? La operativa diaria entre el 20 y el 24 de junio el TRAM d'Alacant mantendrá circulaciones adicionales durante todas las noches, enlazando directamente con el inicio del servicio regular de la mañana siguiente. Las frecuencias de paso variarán según la línea, oscilando entre los 15, 20 y 60 minutos.

Como es habitual por motivos de seguridad, la estación de Luceros sufrirá modificaciones. El acceso de Federico Soto permanecerá cerrado entre el 18 y el 24 de junio, específicamente de 13:30 a 14:20 horas, para coincidir con el disparo de la mascletà. No obstante, la estación de Mercado se mantendrá abierta para dar servicio a los usuarios.

Debido a la alta ocupación que se espera en los convoyes, se ha establecido una restricción importante: no se permitirá el acceso con bicicletas ni patinetes en la zona A (entre Alicante y Venta Lanuza) desde el día 20 hasta el inicio del servicio del día 25.

En cuanto a la situación laboral, Martínez Mus se ha referido a la huelga convocada por sindicatos minoritarios. Ha recordado que el convenio colectivo sigue en negociación y confía en un pronto acuerdo. Pese a ello, ha garantizado que el dispositivo especial se cumplirá, decretándose los servicios mínimos necesarios.

Para quienes necesiten desplazarse en coche hasta el transporte público, se habilitarán 140 plazas adicionales en un aparcamiento provisional junto a la estación de Adif a partir del 19 de junio. Este refuerzo, motivado por las obras de la futura Estación Central, eleva el total de plazas disponibles en la zona a 348.

Refuerzo pasadas las fiestas

El acceso a este aparcamiento se realizará por la calle Bono Guarner, 6, y contará con nueva señalización. Para su construcción ha sido necesario instalar una estructura metálica y de hormigón sobre el aparcamiento de alquileres de turismos ya existente.

Una vez finalizadas las Hogueras, el servicio continuará reforzado. Del 25 al 29 de junio se potenciarán las líneas 2, 3 y 4 en horario nocturno con motivo de los castillos de fuegos artificiales en la playa del Postiguet.

Finalmente, la Generalitat ha recordado que durante julio y agosto regresará el Tramnochador. Este servicio conectará Alicante, Benidorm y Altea las noches de viernes y sábado. Además, se prevén refuerzos específicos para el espectáculo piromusical del Castell de l'Olla en las líneas 1 y 9.