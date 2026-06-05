Compromís denuncia la pérdida de una subvención millonaria para 32 viviendas públicas

El portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha lanzado una durísima crítica contra la política de vivienda del equipo de gobierno tras los últimos movimientos en el Patronato Municipal. El foco del conflicto se sitúa en el solar de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, donde un proyecto de vivienda pública ha sido sustituido por una promoción privada.

"Hemos pedido que se reviertan las 32 viviendas que iban a ir en el solar de la calle Ceuta", ha declarado Mas, recordando que este plan fue impulsado originalmente por el anterior concejal, José Ramón González. Según el portavoz, el actual edil de Vivienda, Carlos de Juan, "ha echado a la basura ese proyecto" para apostar por Viviendas de Protección Pública (VPP) de gestión privada.

Esta decisión choca frontalmente con la nota emitida por el Ayuntamiento a principios de este año, donde se anunció la licitación de la parcela mediante una permuta de suelo por obra. El plan municipal consiste en ceder el suelo a una promotora para que construya unas 30 viviendas, de las cuales solo un mínimo de tres pasarán al Patronato para alquiler asequible.

Para Rafa Mas, este modelo es un error histórico: "Le vamos a dar el proyecto en bandeja a la promotora que ya hemos hecho nosotros a cambio simplemente de tres viviendas sociales". El portavoz critica que se pase de un modelo 100% público a uno donde la iniciativa privada marca el ritmo.

"Dile tú a un vecino de San Blas que, en vez de tener un alquiler de 400 o 500 euros, va a tener 300.000 pavos de VPP", ha denunciado el concejal. Según sus datos, los precios de estas nuevas viviendas oscilarán entre los 246.000 y los 316.000 euros, cifras que considera inasumibles para la mayoría de la población.

El impacto económico de este cambio de rumbo es, según Compromís, millonario. Mas asegura que el Ayuntamiento ha dejado escapar fondos ya comprometidos: "Teníamos una subvención de un millón y medio que hemos tirado también a la basura". Incluso eleva la cifra al recordar que en 2022 existía un proyecto con una ayuda de la Generalitat de hasta 3,5 millones de euros.

Desde el equipo de gobierno, la justificación ofrecida en enero fue la "precaria financiación estatal" y la necesidad de buscar fórmulas de colaboración público-privada siguiendo el modelo del Plan Vive de la Generalitat. Carlos de Juan defendió entonces que este sistema permite sacar viviendas al mercado "sin que la operación tenga costes económicos para la Administración local".

Sin embargo, Mas sostiene que este ahorro es ficticio y que supone un retraso innecesario. "Todo eso se tira a la basura, se pierde la subvención y ahora vamos a hacer VPP que nos va a costar tres años más", ha lamentado sobre los nuevos plazos de ejecución.

El portavoz de Compromís vincula esta gestión con el polémico modelo del SNA (Sector Norte de Alicante), donde, según afirma, "la promotora es la que ordena quién entra y quién no entra". "Seguimos con el modelo igual, igual, igual; pocos solares tenemos y encima tiramos proyectos a la basura", ha insistido.

Finalmente, Rafa Mas ha aprovechado para denunciar la falta de transparencia del alcalde, Luis Barcala, en este y otros asuntos urbanísticos. "¿Por qué no hace pública su agenda? La ley de transparencia obliga a los concejales a ver con quién se reúnen para evitar conflictos de intereses", ha concluido, tras cuestionar las supuestas reuniones del primer edil con cooperativas inmobiliarias.