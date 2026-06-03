El Ministerio de Transportes envía al Ayuntamiento y a la Generalitat el convenio del Parque Central por 347 millones

Edificios con los que se pagará la actuación del Parque Central de Alicante. Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes ha enviado esta mañana al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana la propuesta de convenio del Parque Central, que contempla con una inversión global de 347 millones de euros.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de la red social X, donde ha explicado que con este movimiento se avanza en el acuerdo presentado en abril "con un convenio que prevé una inversión global de 347 millones. A continuación elaboraremos un estudio informativo para desarrollar el futuro Parque Central de Alicante", ha explicado el ministro.

Puente ha señalado que la actuación permitirá transformar "una cicatriz urbana" en "el pulmón verde que los alicantinos merecen", en referencia a los terrenos ferroviarios que dividen actualmente varios barrios de la ciudad.

Tras el anuncio, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, celebró el paso dado por el Gobierno central y aseguró que el borrador del convenio "demuestra el compromiso del Gobierno de España con Alicante".

Barceló calificó el Parque Central como "un proyecto clave para unir barrios y coser la ciudad" y avanzó que los socialistas mantendrán el contacto con asociaciones y colectivos vecinales para recoger propuestas de cara a la redacción definitiva del proyecto. "

"Seguiremos en contacto con los colectivos vecinales para incorporar sus aportaciones al desarrollo pormenorizado de esta actuación estratégica para Alicante", ha afirmado la socialista.

El alcalde, Luis Barcala; Óscar Puente; y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, presentaron el tan esperado proyecto el pasado 13 de abril y desgranaron las claves del mismo: vertebrar la ciudad, liberar la playa de vías y levantar un gran pulmón verde de 200.000 metros cuadrados.

A pesar de la falta de concreción temporal, la Generalitat ya ha puesto en marcha su parte, la estación Central del Tram, con un presupuesto de más de 100 millones de euros. Transportes, por su parte, asegura que hace un año comenzaron con las obras para la remodelación de la playa de vías de la estación, en la que se han invertido 20,2 millones de euros y que culminarán con la puesta en marcha de un total de 14 vías de tren: 10 en ancho estándar y cuatro en ancho ibérico para Cercanías. Ello implica la construcción de tres nuevas vías en ancho estándar y la conversión a este ancho de tres de las ya existentes en ancho ibérico.