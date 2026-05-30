El nuevo Plan General de Alicante elevará al 49% el suelo protegido del municipio

El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante contempla un importante incremento de la superficie de suelo protegida en el término municipal. La previsión es que pase del 30% actual al 49%, de modo que prácticamente la mitad del territorio quede bajo algún tipo de protección.

Según un comunicado del Ayuntamiento, esta ampliación busca reforzar la conservación de los valores ambientales, paisajísticos y agrarios del municipio, al tiempo que ordena el desarrollo del suelo rural.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, destaca que "el Plan General refuerza de forma significativa la protección del territorio rural, mediante la incorporación de elementos del patrimonio natural catalogado y la introducción de nuevas áreas de protección agrícola, que reconocen el valor productivo, paisajístico y cultural de determinados espacios agrarios".

Entre las actuaciones previstas figura el incremento de las zonas verdes, cuya superficie se triplica respecto a la planificación actual. También se contempla la creación de un cinturón verde de 19 kilómetros, una Vía Litoral de 21 kilómetros y la regeneración de barrancos como parte de la estrategia de infraestructura verde.

"El incremento de superficie de zonas verdes, que se triplica, la creación de un cinturón verde de 19 kilómetros, la Vía Litoral de 21 kilómetros y la regeneración de barrancos se completan con estas medidas de protección que garantizan la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y agrarios del municipio, consolidando la infraestructura verde como uno de los elementos estructurantes del territorio", añade Peral.

Nuevas áreas protegidas

El documento urbanístico establece criterios específicos para la protección de espacios considerados de especial relevancia dentro del término municipal.

Entre las principales categorías de suelo protegido figura la zona protegida agrícola, que engloba paisajes agrarios de valor significativo como El Bacarot, el Barranco del Infierno y La Alcoraya.

Asimismo, se define la zona rural protegida natural, integrada por áreas de elevado valor ecológico sometidas a diferentes figuras de protección, y la zona rural protegida de ramblas, por su papel como elemento de conexión dentro de la infraestructura verde y azul del municipio.

Objetivos de la protección

La ampliación del suelo rural protegido persigue ordenar la implantación de usos, actividades e infraestructuras garantizando su integración paisajística y ambiental. Además, busca fomentar la actividad agraria y ganadera mediante la promoción de usos compatibles con el entorno rural.

El planeamiento también prevé proteger los sistemas tradicionales de regadío por su valor patrimonial y territorial, regular los usos excepcionales para asegurar su compatibilidad con el entorno y tener en cuenta las limitaciones derivadas del riesgo de inundación y otras afecciones naturales o paisajísticas.

Otro de los objetivos es preservar los paisajes de mayor valor del municipio, manteniendo sus condiciones de visibilidad y conservando sus componentes ecológicos, culturales y visuales.