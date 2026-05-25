El Ayuntamiento propone a Adif agilizar el acondicionamiento del Parque del Mar demandado por los vecinos

Playa de vías junto a Casa Mediterráneo en el barrio de Benalúa Sur de Alicante. AA.VV. Parque del Mar

El Ayuntamiento de Alicante propone a ADIF adelantar el acondicionamiento provisional del Parque del Mar, ubicado entre los terrenos ocupados por las vías ferroviarias desde la Estación de Benalúa (Casa Mediterráneo), mediante actuaciones de jardinería y arbolado, así como la creación de accesos peatonales a la zona verde existente en terrenos portuarios colindantes para cumplir con las exigencias de los vecinos.

El convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y Adif para promover la regeneración urbana de los terrenos correspondientes este ámbito, posibilitando su incorporación a la estructura urbana de la ciudad mediante la correspondiente modificación del planeamiento urbanístico vigente.

"En esta zona está previsto habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”, explica el edil de Urbanismo, Antonio Peral.

El sector abarca una superficie total de 113.000 metros cuadrados, de los cuales 59.262 son titularidad de Adif y el resto son terrenos municipales. “Ocupa una posición estratégica en el acceso sur de Alicante, en el que actualmente las vías suponen una cicatriz entre la ciudad consolidada y el frente portuario”, añade Peral.

Tras los estudios técnicos y conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento de Alicante, Adif y la Autoridad Portuaria, se ha considerado viable la ejecución de una nueva solución ferroviaria mediante un ramal interior y apartadero en terrenos portuarios, lo que permitirá liberar la práctica totalidad de los terrenos actualmente afectados al uso ferroviario en el ámbito de Alicante-Benalúa.

Una vez constatada la innecesariedad de dichos terrenos para el servicio ferroviario de interés general, el Ayuntamiento considera conveniente promover una actuación coordinada de regeneración urbana que permita la integración efectiva del ámbito en la estructura urbana de la ciudad, la consolidación de un gran corredor verde litoral y urbano, la implantación equilibrada de usos residenciales, terciarios y dotacionales, la protección e integración de los elementos patrimoniales existentes y la obtención de recursos derivados de la puesta en valor urbanística de los suelos liberados, destinados a contribuir a la financiación de infraestructuras ferroviarias.

El convenio que propone el Ayuntamiento estima que la actuación urbanística proyectada deberá desarrollarse conforme a criterios de sostenibilidad urbana, racionalidad territorial, integración paisajística, viabilidad económica y equilibrio entre beneficios y cargas urbanísticas.

La ordenación del ámbito deberá garantizar una rentabilidad razonable que permita la efectiva transformación urbana de los terrenos, evitando tanto situaciones de inviabilidad económica derivadas de cargas desproporcionadas como soluciones de sobreintensificación edificatoria.

Nueva operación integrada

El Ayuntamiento de Alicante se encuentra tramitando el nuevo Plan General Estructural, dentro del cual se prevé la delimitación de un nuevo ámbito de regeneración urbana, ORE Parque del Mar. No obstante, para agilizar el proceso de ordenación se considera conveniente impulsar paralelamente una modificación puntual del planeamiento vigente que permita avanzar en la transformación urbanística de los terrenos objeto del convenio (OI/8)

Así, el Ayuntamiento de Alicante se compromete a impulsar la tramitación de una modificación puntual del PGMO 1987 vigente que permita excluir los terrenos de Adif del ámbito OI/3 y delimitar un nuevo sector de regeneración urbana denominado OI/8 Parque del Mar.

"Esta modificación se tramitará de forma coordinada y coherente con las determinaciones estructurales previstas en el futuro Plan General Estructural", explican desde el Ayuntamiento.

Además, el Ayuntamiento se compromete "a facilitar, en colaboración con la Autoridad Portuaria y ADIF, la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución del nuevo ramal ferroviario previsto, así como a acondicionar provisionalmente los terrenos liberados mediante actuaciones de jardinería, arbolado, itinerarios peatonales y espacios de estancia y esparcimiento ciudadano antes de la aprobación definitiva de los instrumentos de gestión urbanística correspondientes".

Sería responsabilidad de ADIF, por su parte, iniciar los trámites de desafectación de los terrenos ferroviarios que resulten innecesarios para el servicio ferroviario de interés general.

También proceder, una vez obtenidas las autorizaciones legalmente exigibles, al levantamiento de las instalaciones ferroviarias existentes en el ámbito objeto del convenio. Por último, tendría que autorizar provisionalmente al Ayuntamiento el uso temporal de los terrenos liberados que éste precise para su acondicionamiento como espacio libre provisional de uso público y la conectividad del entorno urbano.